La borrasca Claudia deja en la madrugada un manto de nieve en la estación de esquí de Sierra Nevada

Manto de nieve en Sierra Nevada con la llegada de la borrasca Claudia - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, ha recibido precipitaciones en forma de nieve en la madrugada de este viernes con cota en los 2.500 metros de altitud, en lo que ha sido el primer episodio de la borrasca Claudia.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, la cual maneja previsiones según las cuales la borrasca Claudia aportará más nieve, en diferentes cotas de altitud, hasta el próximo lunes.

"La estación de esquí se sigue vistiendo de blanco", han indicado desde Sierra Nevada a través de sus redes sociales. Cetursa tiene previsto abrir temporada de esquí el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen para contar con nieve suficiente, y cerrar el 26 de abril, unas tres semanas más tarde que la mayoría de recintos invernales de sus características.