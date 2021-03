Bosquet pide "diálogo" en la Cámara de Cuentas y aclarar primero si el presidente "está en funciones"

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), ha realizado este miércoles un llamamiento al "diálogo" y al "consenso" en el seno de la Cámara de Cuentas ante la situación de "estancamiento" que atraviesa actualmente, y ha considerado que la "principal cuestión que toca dirimir" ahora es si el presidente del órgano fiscalizador, Antonio López, ha terminado su mandato y "está o no en funciones".

Así lo ha apuntado Marta Bosquet en una rueda de prensa en el Parlamento en la que, a preguntas de los periodistas, ha lamentado "lo que está sucediendo" en un órgano de extracción parlamentaria como es la Cámara de Cuentas cuya "labor de fiscalización del dinero público" ha destacado.

La presidenta del Parlamento ha apelado "al sentido común y al acuerdo de los grupos para que la Cámara de Cuentas siga ejerciendo su labor, que es fiscalizar", y ha apuntado que, tras haber recibido "determinados escritos" por parte de miembros de dicho órgano, no descarta, "llegado el caso, pedir un informe a los servicios de la Cámara en función de si finalmente no se resuelve" este asunto.

Marta Bosquet ha insistido en realizar un llamamiento dirigido a los consejeros de la Cámara de Cuentas "al diálogo, consenso y sentido común", y ha subrayado que dicho órgano "tiene que seguir desarrollando su labor".

Ha apuntado que, "como parece ser que ahora el conflicto está en si el presidente de la Cámara de Cuentas está o no en funciones por haber cesado el mandato", esa es "a lo mejor la cuestión que toca dirimir" primero, "para que pueda seguir desarrollando su labor".

Bosquet ha confirmado que el propio presidente de la Cámara le ha trasladado "en un escrito" que, "a la hora de convocar un pleno, se ha producido la inasistencia de determinados consejeros, que a su vez parece que no han asistido porque habían solicitado previamente la convocatoria de un pleno para la designación de un presidente".

Ante ello, la presidenta del Parlamento ha comparado la situación con la de "la pescadilla que se muerde la cola", y ha insistido en señalar que "al final la cuestión a dirimir parece que se reduce en cierta manera a determinar si el presidente está o no en funciones, y en consecuencia proceder a la convocatoria, primero, de un pleno para nombrar un presidente o, si se considera que su cargo sigue vigente, entonces procedería la celebración de ese pleno para la aprobación de la Cuenta General" de la Junta de Andalucía.

ÓRGANO INDEPENDIENTE

Bosquet ha recordado que, aunque de extracción parlamentaria, la Cámara de Cuentas es "un órgano independiente", pero por su papel como presidenta del Parlamento, y "en aras únicamente de intentar que lleguemos a una solución" ante una situación que considera que "no es grata", está dispuesta a solicitar informes a los servicios jurídicos del Parlamento porque "siempre he dicho que un informe técnico jurídico jamás me va a sobrar", y si éste "pudiera venir a aportar un poco de luz sería interesante antes de llegar a otros extremos".

"Todo lo que sea poner de mi parte para intentar resolver este asunto creo que debo hacerlo desde la responsabilidad", aunque no tuviera "obligación legal por así decirlo" para hacerlo, según ha continuado Bosquet.

La presidenta del Parlamento ha concluido señalando que "el estancamiento que parece ser que tenemos ahora" en la Cámara de Cuentas "no beneficia ni a la institución ni a los ciudadanos", y "se tiene que seguir desarrollando el trabajo y la labor" de ese órgano de fiscalización.