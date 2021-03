PP-A propone que una mujer sea presidenta de Cámara de Cuentas y critica que Antonio López se "atrinchere" en el cargo

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha propuesto este miércoles que una de las actuales consejeras de la Cámara de Cuentas de Andalucía sea elegida presidenta del órgano fiscalizador y ha criticado que Antonio López esté "atrincherado" en el cargo.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha explicado que en el acuerdo que se suscribió en esta legislatura con PSOE-A y Ciudadanos (Cs) sobre la Cámara de Cuentas se estableció que se mantenía el número de siete consejeros y que el actual presidente del órgano se mantendría en dicho cargo hasta el cumplimiento de su mandato, que, según el portavoz popular, se ha producido en este mes de febrero, con la culminación de su mandato como consejero.

López ha vuelto a ser renovado como consejero y, en consecuencia, según mantiene el PP-A, se tiene que someter al Pleno de la Cámara de Cuentas para que éste decida si lo ratifica en el cargo o se elige a otro presidente de entre los otros seis consejeros.

Nieto ha indicado que cuando suscribieron el acuerdo con el PSOE-A y Ciudadanos tenían claro que el mandato de López como presidente culminaba en 2021, coincidiendo con la finalización de su mandato como consejero y que para continuar al frente de la presidencia tendría que someterse a la decisión del pleno del órgano fiscalizador. Ha dicho que si se hubiera planteado en las conversaciones entre partidos que el mandato de López como presidente acabaría en 2022, el PP-A no hubiera firmado ese acuerdo.

Nieto ha asegurado que todo estos aspectos están "claramente previstos" tanto en el reglamento como en la Ley de la Cámara de Cuentas y que existe además informe jurídico en el que se señala que a un consejero que haya estado en periodo de interinidad se le computará ese tiempo al inicio de un nuevo mandato en caso de ser renovado. El portavoz popular se ha referido a este aspecto, dado que López estuvo un año como presidente en funciones previamente a su reelección formal como tal por el pleno del órgano fiscalizador en 2019 (con finalización de mandato en 2022).

"No tenemos ninguna duda de que el PP-A ha cumplido con lo acordado y, de acuerdo con el reglamento y con la Ley de la Cámara de Cuentas, procede en este momento elegir al presidente y al vicepresidente" del órgano fiscalizador, según ha señalado Nieto, quien ha apuntado que además que el cargo de vicepresidente ha quedado vacante porque la persona que lo ostentaba hasta ahora no ha sido renovada como consejera en febrero.

José Antonio Nieto ha defendido además que a partir de ahora la Cámara de Cuentas debería estar presidida por una mujer, un planteamiento que también comparten Ciudadanos y Vox, según ha apuntado, mientras que "no comparten" PSOE-A y Adelante Andalucía, a los que luego "se les llena la boca hablando de igualdad entre hombres y mujeres".

Asimismo, ha incidido en que al frente de la Cámara de Cuentas no debería haber un "político", ya que Antonio López fue concejal del PSOE y tiene una "larga trayectoria de militancia" en ese partido.

"No queremos un militante ni un cargo público de partido ni nadie que tenga vinculación orgánica con ninguna formación política", ha dicho Nieto, quien ha indicado que las tres mujeres que podrían ser presidenta de la CCA "no han ostentado cargo público ni tienen vínculo orgánico con ningún partido y tienen una trayectoria profesional impecable".

Ha señalado que López ya lleva más de diez años al frente de esa institución y algunos pretenden que todavía "le demos un año y medio o dos más, lo que sería un mandato con bonus". Ha recalcado que eso sería un "incumplimiento flagrante de la letra y el espíritu de la ley y del reglamento de la Cámara de Cuentas".

Asimismo, ha querido dejar claro que una vez que se produzca el pleno para la elección de la persona que ostentará la presidencia de la Cámara de Cuentas, los consejeros a propuesta del PP-A estarán "encantados de que de manera inmediata, se debata y apruebe el mejor informe de una cuenta general de la Junta de la última década y probablemente de su historia", en referencia al de 2019, el primero que afecta al nuevo Gobierno de PP-A y Cs.

Según Nieto, "no ha habido una cuenta general con menos salvedades y errores y con más transparencia que la de 2019, y que está usando como rehén por parte del presidente de la Cámara de Cuentas y del PSOE para no proceder a la renovación" al frente de la presidencia.,

Respecto a la no asistencia de los consejeros del PP-A al pleno para abordar el debate de ese informe de la cuenta general, Nieto ha explicado que no quieren ser "cómplices de la irregularidad" que supondría aprobar ese informe previamente a que se haya celebrado el pleno para la elección de la persona que ostente la presidencia de la Cámara de Cuentas.