Bosquet defiende que no es momento de elecciones andaluzas porque existe "estabilidad legislativa"

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), ha considerado este martes que no es el momento de convocar elecciones autonómicas, como demandan algunos partidos, porque en este momento existe "estabilidad legislativa" y se están sacando adelante en la Cámara autonómica importantes decretos y leyes para los andaluces.

En declaraciones a Canal Sur Radio (CSR), recogidas por Europa Press, Bosquet ha recalcado que mientras exista estabilidad legislativa, "no tiene sentido" un adelanto electoral en Andalucía porque los andaluces no lo entenderían, ya que ahora hay que estar centrados en la recuperación económica y social.

Pese a esa estabilidad legislativa, para Bosquet, es evidente que existen situaciones de "crispación" en el Parlamento, quizá por las ganas de determinados partidos de que haya elecciones. "Se genera mucha crispación y ruido, pero la realidad es que si nos vamos a la parte mas real del Parlamento, se están aprobando normas", según ha recalcado Marta Bosquet, para quien en estos momentos es fundamental sacar adelante normas que beneficien a los andaluces.

"Mientras exista esa estabilidad legislativa no tiene sentido un adelanto electoral, porque no sería beneficioso para los andaluces, que no lo entenderían", ha apuntado la presidenta del Parlamento, para quien los andaluces tampoco entienden que no se hayan podido aprobar los Presupuestos de la comunidad para 2022.

"Que se han alineado los grupos de la oposición con único fin de hacer daño al Gobierno y a eso lo llamamos pinza, pues será una pinza", ha indicado Marta Bosquet.

En cuanto a la reforma del Reglamento del Parlamento, la presidenta ha insistido en defender el polémico punto sobre las sanciones a comparecientes en comisiones de investigación que se nieguen a declarar cuando no están inmersos en una causa judicial.

Ha confiado en que los grupos sean "valientes" a este respecto, porque es una "falta de respeto" a los ciudadanos acudir a una comisión de investigación y negarse a declarar cuando no se está inmerso en procedimiento judicial alguno. Ha insistido en que en las comisiones no se dirimen responsabilidades penales, sino sólo políticas, lo que es algo que luego puede ayudar a los ciudadanos a elegir a sus representantes en las elecciones.

40 AÑOS DEL PARLAMENTO

De otro lado, Bosquet ha anunciado que se están programando varios actos con motivo de la celebración, en 2022, del 40 aniversario de la constitución del Parlamento, de manera que se espera que en la reunión que este martes celebrará la Mesa de la institución en los Reales Alcázares de Sevilla se dé el visto bueno a un logotipo conmemorativo de esa efeméride.

Asimismo, ha anunciado que el 21 de junio de 2022 --día en que se constituyó el Parlamento hace 40 años-- se celebrará un pleno institucional en los Reales Alcázares.