Bosquet: "Diría que ahora justamente es más necesario que nunca Ciudadanos y que en modo alguno desaparecerá"

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, afirma que "yo diría que justamente ahora es más necesario que nunca Ciudadanos", para lo que se remite al ejemplo de la gestión en Andalucía, por lo que concluye que este partido "en modo alguno desaparecerá" ante un contexto que describe caracterizado por "la deriva que está tomando la política en este país, con los populismos, ya sean de un lado o de otro y con los nacionalismos".

En una entrevista con Europa Press, Bosquet niega de esta forma que existan dudas sobre la viabilidad futura de Cs mientras se remite al caso de Andalucía para hacer un retrato con el que asegura que "un Partido Socialista que estuvo gobernando durante cerca de cuarenta años y Andalucía, siendo una comunidad autónoma con mucho potencial, hemos ido a la cola", análisis al que suma que "el Partido Popular, que ha estado también en la oposición durante mucho años, no ha venido a aportar nada, y eso justamente cambia cuando ha llegado Ciudadanos, es cuando Andalucía ha empezado a cambiar".

Ese cambio lo sitúa en la pasada legislatura, cuando el PSOE contó con el apoyo parlamentario de Ciudadanos y que ahora se acrecienta cuando asegura que "estamos gestionando políticas tan importantes como el empleo, la educación, la economía o las políticas sociales".

Cuando se le plantea a la presidenta del Parlamento de Andalucía si le preocupa el aforismo de pez grande se come al chico para calibrar los beneficios del acuerdo entre PP y Cs, señala que "creo que el Gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular está sacando rentabilidad en su conjunto y prueba de ello es la encuesta donde la gran mayoría de andaluces está satisfecho con la gestión que está haciendo de la pandemia del Gobierno de la Junta de Andalucía".

"El Gobierno está formado por una coalición de dos partido políticos y en este caso la buena sintonía en el Gobierno, por qué no decirlo, va en beneficio de los andaluces", afirma Bosquet, que pide seguidamente elevar la perspectiva para argumentar que "las miras hay que ponerlas en los ciudadanos, no en los réditos que vayan a un grupo político a otro, porque si no al final a quienes se perjudica son a los propios ciudadanos".

Y para trasladar las diferencias entre coaliciones de gobierno invoca un caso paralelo en el Gobierno de la Nación para esgrimir "esas disputas que nos encontramos todos los días entre lo que dice el Partido Socialista o lo que dice Podemos, eso para nada beneficia a los españoles".

"Con lo cual yo lo que me congratulo de que el Gobierno de la Junta de Andalucía, formado por esa coalición de Cs y Partido Popular, es exitosa para los andaluces", apunta Bosquet.

Esa contribución de Cs en Andalucía la hace extensiva Marta Bosquet al resto de España para reclamar que "todos los ciudadanos de España deben darse cuenta de la gestión que hemos hecho durante la pandemia", para lo que esgrime "el apoyo a la prórroga de los ERTE o para que no se subiera el IVA a la sanidad y la educación".

"Yo creo que en muchas cuestiones se demuestra que Ciudadanos viene a ser útil y aunque suenen a un típico tópico porque lo decimos siempre, creo que lo demostramos con hechos y que buscamos siempre el interés general incluso por encima de lo que quizá mejor le convenga al propio partido", sostiene Marta Bosquet en la entrevista con Europa Press.

Bosquet ahonda en la contribución de Cs al tablero político nacional para trasladar que "un partido de centro que es capaz de ser útiles y poder mirar a derecha o izquierda en función, reiteró, de donde puede ser útiles, es más necesario que nunca, ante la deriva que tomaría el país cuando nos estamos dejando arrastrar por el populismo y el nacionalismo y el soberanismo".



EL TERMÓMETRO DE LAS ELECCIONES CATALANAS

Si considera las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero como un buen termómetro para medir la salud de Cs, Bosquet dice que "las elecciones catalanas lo que deberían de ser es un buen termómetro sobre el bienestar de los catalanes" e invita a esta población a que se plantee "si lo que quieren es un Gobierno que se preocupe por la gestión de los catalanes, por la salud, por la educación, por las políticas sociales y no solamente por el ansia de independentismo que lo que está abocando a Cataluña es a una situación de precaridad en muchísimos aspectos y de una fuga de empresas".

"Yo lo que espero es que los catalanes pacten sabiamente y que se den cuenta de que el único partido político que ahora mismo puede ofrecer una garantía de buena gestión y sin venta a intereses es Cs", afirma sobre las posibilidades para su partido, mientras que espera que se repita la victoria en las urnas que cosechó Inés Arrimadas en las elecciones de 2017.

Bosquet niega que la presidenta de Cs no intentara presentar su candidatura a la Presidencia de la Generalitat sea un perjuicio para esta ocasión al trasladar que "esa cuestión no tiene ningún sentido porque los gobiernos se forman cuando salen los números y la aritmética parlamentaria al final es la que manda".

"Ganas unas elecciones y determinados partidos políticos, en este caso constitucionalistas, que deberían de haberte apoyado, no lo van a hacer porque tienen otros intereses", explica Bosquet sobre la victoria en las urnas de Arrimadas que no se tradujo en más rédito institucional, a lo que suma que "el presidente de la Cámara, el señor Torrent, en modo alguno iba a postular a Inés Arrimadas como candidata a la Presidencia de la Generalitat". "No nos podemos engañar ni podemos dañar con esta cuestión", apostilla.