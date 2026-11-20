La nueva Defensora del Pueblo Andaluz, Marta Bosquet, toma posesión del cargo en presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de la presidenta del Parlamento, Ana Mestre - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marta Bosquet se ha comprometido este viernes a actuar "con independencia, imparcialidad y profundidad" al tomar posesión como primera mujer al frente de la Defensoría del Pueblo Andaluz en la historia de la autonomía en un acto celebrado en el Parlamento andaluz en presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno; la presidenta de la Cámara, Ana Mestre, y de su antecesor en el cargo durante 13 años, Jesús Maeztu, que se encontraba en funciones desde septiembre de 2024 tras haber expirado su segundo mandato.

La que fuera presidenta del Parlamento andaluz en la XI Legislatura y diputada de Ciudadanos (CS) por Almería fue elegida el pasado 11 de noviembre como Defensora del Pueblo Andaluz en el Pleno de la Cámara andaluza con los votos de los diputados de PP-A y Vox ante la ausencia de los representantes de los grupos de la oposición --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía--, que se ausentaron ese día del Pleno para apoyar la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios para esa jornada, y previamente habían cuestionado su idoneidad e independencia por su trayectoria política previa.

Durante su discurso de toma de posesión, Bosquet ha asegurado que convertirse en la primera mujer al frente de la Defensoría es la "mayor responsabilidad soñada" en la que actuará guiada "el rigor, la equidad y el respeto por los derechos" para mejorar la vida a los ciudadanos "cuando la administración, a cualquier nivel, se equivoca, se demora, no actúa o incluso a veces se deshumaniza".

Tras tener palabras para su familia, con un emotivo recuerdo para sus padres por haberla concienciado de la importancia de ser "buena persona" y con la "integridad" como guía, la nueva Defensora del Pueblo ha recordado su experiencia "a pie de calle" como abogada para anunciar que desarrollará su nueva labor "con escucha, cercanía, vocación de servicio, de diálogo y de colaboración institucional y con la firme voluntad de resolver los conflictos sobre todo con mucha humanidad".

"ÚLTIMO RECURSO" DEL CIUDADANO ANTE LAS ADMINISTRACIONES

"La Defensoría es el último recurso de los ciudadanos cuando agotan sus vías y se topan con administraciones saturadas, burocratizadas e incluso a veces insensibles y la calidad democrática de una sociedad también se mide por una prestación de servicio eficaz y eficiente", ha añadido Bosquet, antes de reconocer que "no existen varitas mágicas para resolver de golpe" cuestiones entre las que ha citado las dificultades para acceder a una vivienda, garantizar una atención sanitaria adecuada, atajar la pobreza y el acoso y el maltrato infantil.

Para ello, ha pedido que "Andalucía sienta esta Defensoría como un puente sólido entre la Administración y la ciudadanía, un puente que no solo conecte a orillas, sino que, precisamente, ayude a cruzarla a quien lo tiene más difícil o más lo necesita". "Seré la defensora de los derechos y libertades de todos los andaluces y de quienes viven en esta tierra. Los más vulnerables y los más invisibles, desde la independencia y desde la imparcialidad. Pretendo ejercer una Defensoría rigurosa en el derecho, firme ante la Administración, pero por encima de todo, profundamente humana con las personas", ha concluido.

Acto seguido ha tomado la palabra para cerrar el acto la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, que ha trasladado a Bosquet que a partir de ahora se convierte en una "mujer referente" que desde la Defensoría del Pueblo seguirá actuando como "mujer de consensos como respalda tu trayectoria profesional y política".

TRAYECTORIA

En el momento de ser propuesta como Defensora del Pueblo, Marta Bosquet era presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa). Nacida en Almería en 1969, ostentó el cargo de presidenta del Parlamento de Andalucía en la XI legislatura --de diciembre de 2018-abril de 2022--, después de que su formación, Ciudadanos, llegara a un pacto de gobierno con el PP-A que llevó a Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta.

Fue diputada autonómica de Ciudadanos por la provincia de Almería desde 2015 a 2022. Cuenta con un Máster en Derecho Administrativo y Función pública, por la Escuela de Ciencias Jurídicas y es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, año 1994. En el ámbito laboral, cuenta con 22 años de experiencia profesional como letrada en ejercicio, desde abril de 1995 hasta el año 2015. Formó parte de un despacho de abogados en Almería, hasta que en el año 1998 abre su propio bufete.

Durante los años de ejercicio de su profesión, llevó la asesoría jurídica externa de diversas mercantiles, sobre todo de los sectores de la promoción y construcción, actividad agroindustrial y de restauración. Ha ejercido como abogada de particulares y de empresas en los ámbitos civil, penal, administrativo y concursal. Ha impartido clases de Derecho Penal en la academia del Centro de Estudios Universitarios de Almería, años 1999 y 2000.

En el ámbito político, durante la X Legislatura del Parlamento de Andalucía fue presidenta de la Comisión de Justicia; portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; portavoz en la Comisión de Igualdad y Políticas sociales; portavoz en la Comisión de Investigación de las Subvenciones para la Formación Profesional y el Empleo en Andalucía; portavoz de la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones; portavoz en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio; vocal del grupo de trabajo relativo a Financiación Autonómica y vocal de la Comisión de Fomento y Vivienda. Asimismo, ha participado como ponente en diversos cursos y charlas.

Marta Bosquet se convierte en la cuarta persona que asume la titularidad de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz desde su origen, hace más de 40 años, tras Manuel Conde-Pumpido, José Chamizo y Jesús Maeztu.