Bravo afea que Susana Díaz critique el pacto con Vox, "partido de Ortega Lara", mientras el Gobierno negocia con Bildu

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha reprochado este miércoles a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que cuestione la legitimidad del pacto alcanzado por PP y Ciudadanos (Cs) con Vox para desbloquear el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 mientras que el Gobierno de la Nación negocia con Bildu los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Después de que la líder socialista arremetiese contra el acuerdo con Vox que sitúa a la "ultraderecha" en el "puente de mando" presupuestario en Andalucía, Bravo ha censurado que "con la negociación que está haciendo su partido" a nivel nacional sobre los PGE Susana Díaz "ponga calificativos a ningún partido".

El titular andaluz de Hacienda ha asegurado que mantiene "enormes diferencias" con Vox y también "puntos en común", pero ha recordado que "en aquel partido están José Antonio Ortega Lara y Francisco José Alcaraz", por lo que ha pedido "máximo respeto" y ha recordado a Díaz que "sus propios compañeros de partido en otros sitios critican lo que está haciendo su gobierno".

En su turno de réplica, Susana Díaz ha pedido a Bravo que se disculparse por mencionar sólo a Vox al hacer referencia a las víctimas del terrorismo cuando en el Parlamento andaluz también tiene entre sus escaños a diputados del "partido de Fernando Buesa --víctima de ETA-- y de Diego Martínez Barrio".

"¿DE VERDAD SE PLANTEA COMPARAR NADA?"

Para cerrar el debate, el consejero de Hacienda le ha preguntado directamente a Susana Díaz si "sabe que su partido está negociando con Bildu" los PGE mientras "usted me critica con quién negocio yo". "¿De verdad se plantea comparar nada?", le ha espetado.

Al margen de estas críticas en clave política nacional, Bravo también ha afeado a Susana Díaz que le acuse de falta de diálogo cuando aprobó "cero enmiendas" a la oposición como presidenta de la Junta y no facilitó datos a la oposición para negociar las cuentas antes de llegar al Consejo de Gobierno como ha hecho su departamento y ha subrayado que él sí ha agradecido el "esfuerzo" de su grupo durante la negociación presupuestaria y ha lamentado que el PSOE-A ha sido el único grupo que no ha hecho propuestas, a diferencia de Adelante Andalucía.

"¿Personalmente se cree que no me gustaría tener su apoyo al presupuesto? Yo le digo que sí. No sé si políticamente era mejor o no, pero era mejor para Andalucía", ha subrayado el consejero de Hacienda durante un debate en el que ha acusado a Susana Díaz de "mentir" y no dar "información correcta", lo que ha provocado varias interrupciones del debate por comentarios desde la bancada socialista.