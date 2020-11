Bravo reitera que Vox es socio estratégico para Presupuesto, que reprocha que "violencia intrafamiliar aparece una vez"

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha reiterado este martes, durante su comparecencia parlamentaria en comisión para presentar el proyecto de Presupuesto de 2021, la consideración de Vox como socio prioritario para su aprobación al argumentar que "Vox claro que es socio prioritario porque han aprobado el Presupuesto de 2019 y 2020 y con ustedes he intentado lo mismo", en respuesta al PSOE.

Vox se ha quejado, tras preguntarse "cuántas veces aparece el teléfono de violencia intrafamiliar en el cuerpo del Presupuesto", de que "aparece una vez", y ha recriminado al Gobierno andaluz que "se pliega a políticas del Gobierno central".

El parlamentario de esta formación, Rodrigo Alonso, ha elogiado al consejero de Hacienda, a quien ha calificado como "un hombre de bien", así como ha trasladado "la enhorabuena al equipo que tiene, por su capacidad desde el punto de vista técnico y por la calidad humana que tiene". En otro momento de su intervención, Alonso le ha espetado a Bravo "usted no se merece que le hable de esta forma, usted sí ha hecho su trabajo, no puedo decir lo mismo de otros".

La alusión a Vox como aliado preferente para la aprobación la ha hecho el consejero de Hacienda en su turno de réplica tras recibir el reproche del portavoz socialista, Antonio Ramírez de Arellano, de que elegía a Vox para sacar adelante el Presupuesto.

El consejero de Hacienda ha agradecido a todos los grupos parlamentarios que, pese a ver dispuesto de información sobre el Presupuesto de 2021, "ninguno hubiera filtrado nada a los medios". "Me han dado una lección", ha apostillado. Bravo ha argumentado que "pese a que la incertidumbre dificulta cualquier acción sobre los ingresos y gastos, la incertidumbre no puede ser excusa para no planificar".

Bravo, quien ha sostenido que la presentación del proyecto de Presupuestos de 2021 es que "la gente vea que tenemos en Andalucía un plan que ayuda a gestionar la incertidumbre, que tenemos un Presupuesto", ha defendido "su carácter realista, con independencia de que se puedan revisar los ingresos".

El consejero de Hacienda ha recordado que el proyecto de Presupuesto de 2021 prevé gastar 40.188 millones de euros, 1.444,3 millones, un 3,7% más, a lo que ha sumado que el gasto no financiero es de 35.669 millones, 2.184 millones más, un 6,5% más.

En el apartado de los ingresos ha explicado que la envolvente financiera del Presupuesto viene determinada por la incorporación de 2.227,3 millones de fondos europeos, 332 millones más que el año anterior; una tasa de referencia del déficit del 2,2% del PIB, que para Andalucía será del 1,1%, y se traduce en unos ingresos de 1.700 millones; una transferencia ordinaria del Estado de 13.486 millones de euros; y que en la prevision de ingresos ni se han computado los fondos del Plan de Resiliencia ni del React-EU.

Sobre este último ha indicado que "no quiere decir que hayamos renunciado a los fondos europeos, pero que lo podemos incorporar cuando haya certeza".

En el apartado del gasto Bravo ha subrayado que, sumado los 450 millones del llamado Fondo Covid dentro del Fondo de Contingencia, el 85% del gasto de la Junta en 2021 se concentrará en sanidad, educación y políticas sociales. Salud se sitúa en 11.586 millones de euros, 716 millones más, crece un 6,6% y el número de empleados llega a los 118.000.

Tras Sanidad, el gasto previsto en Educación será de 8.322 millones, un 7% más, con 109.000 trabajadores, mientras que el dinero para Dependencia sube 93 millones, ámbito donde se prevé contratar a 209 profesionales, y alcanzará los 1.609 millones de gasto.

En cuanto al presupuesto de la propia Consejería, Bravo ha advertido que "la comparación no puede ser homogénea" tras la pérdida de las competencias en Industria, Energía y Minas, o de la empresa Veiasa, será de 371,96 millones, un 19,7%, 61,3 millones más, que ha explicado por la recepción de recursos de la UE y el Gobierno para el Plan Moves. El consejero ha anunciado "la primera emisión de bonos verdes de la Junta para dar respuesta a la transición a un modelo energético sostenible".

PSOE: "AFINIDAD CON LA DERECHA POPULISTA, LLAMATIVO QUE ASÍ SEA"

El portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, ha sostenido que "un ejecutivo en minoría necesita apoyos, cuando optan por Vox, mientras al resto nos instan a hacer aportaciones, es llamativo que así sea, la afinidad con la derecha populista". "Se las tendrán que aviar con ese socio prioritario que han elegido", ha apostillado.

Ramírez de Arellano, quien ha argumentado que el proyecto de Presupuesto "beneficia a unos pocos y abandonan la lucha por el desempleo, ha considerado que "no oculta que han hecho pocas cosas".

El diputado del PSOE ha calificado de "raquítico" el crecimiento del 3,7% de las cuentas de la Junta y ha comparado Andalucía con el crecimiento presupuestario de la Comunidad Valenciana, que ha previsto una subida del gasto no financiero del 12% frente al 6% de Andalucía.

Ramírez de Arellano, que se ha preguntado por "el Presupuesto real en Educación", ha calificado de "mínima" la subida del 13% en fondos europeos, hecho que ha explicado con el argumento de que "no tienen elaborado ningún proyecto, por eso no lo presupuestan".

El representante del PP en la Comisión, Pablo Venzal, tras dar "la enhorabuena" al consejero de Hacienda, ha calificado "los Presupuestos de plausibles porque blindan los servicios públicos, y como ha dicho el presidente, son estructurantes". Venzal ha empleado su intervención en dar la réplica a los argumentos empleados por Vox, Adelante Andalucía y PSOE. Venzal ha pedido "no caer en el derrotismo ni en discursos efectistas".

El parlamentario de Cs, Carlos Hernández White, ha argumentado que "las administraciones no tenemos que ser parte del problema, tenemos que ser parte de la solución" y ha instado a los grupos de la oposición a que "si no quieren apoyar, por lo menos no dificulten". Hernández White ha alabado "la valentía de este Gobierno por traer unos Presupuestos", al tiempo que ha esgrimido que Andalucía ha lllegado a la situación actual en "una mejor situación financiera" por el hecho de haber cumplido las tres reglas fiscales en 2019: déficit, deuda pública y regla de gasto.

ADELANTE: "LOS PRESUPUESTOS SE QUEDAN CORTOS, MUY CORTOS"

El parlamentario de Adelante, Guzmán Ahumada, ha considerado que "la propuesta de Presupuestos se quedan cortos, muy cortos, para los retos y necesidades de los andaluces", por lo que ha estimado que los 40.000 millones de gasto previsto en 2021 "no son expansivos", por lo que ha concluido que hablar de "responsabilidad en el gasto es un eufemismo para esconder el austericidio".

Ahumada, que ha apuntado que el crecimiento de las partidas en sanidad y educación responden a "no a una perspectiva global, si no coyuntural, para frenar los efectos de la pandemia", ha subrayado el peso que ganan en los ingresos del Presupuesto de la Junta las transferencias corrientes y de capital con un incremento de 3.000 millones desde las cuentas de 2018 hasta la actualidad. Ahumada ha apuntado "el incumplimento de 90 millones con los ayuntamientos en la Patrica".

El parlamentario de Vox, Rodrigo Alonso, que ha recordado que "pedimos test y rastreos, se nos tachó de alarmistas, y esto son las consecuencias: paro, miseria y ruina", ha afirmado que se trata de "un presupuesto que no tiene la confianza de los ciudadanos".

Rodrigo Alonso ha reprochado a la Consejería de Salud que deja "a merced de la Gerencia de hospitales los permisos, licencias, turnos del personal sanitario, al que se está exprimiendo con turnos de 14 horas diarias". El diputado de Vox ha argumentado que el Presupuesto de 2021 "se parecen mucho a los socialistas" en la continuidad de los entes instrumentales.