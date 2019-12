Bravo: "Si no podemos salir a los mercados, no tendríamos más remedio que hacerlo vía FLA"

Publicado 25/12/2019 10:09:36 CET

Niega que el FLA sea "una jaula de oro" y sostiene "cómo vamos a renunciar a las leyes que implantaron Rajoy y Montoro"

SEVILLA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha reconocido, antes de mantener la reunión que ha solicitado a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, sobre la emisión de deuda por Andalucía en 2020 por el incumplimiento del objetivo de déficit en 2018 que "tenemos dos opciones: o salimos a los mercados para captar esos 1.930 millones de euros previstos o si no nos van a permitir salir a los mercados, no tendríamos más remedio que hacerlo vía FLA (Fondo de Liquidez Autonómico)".

En una entrevista concedida a Europa Press, Bravo ha negado tanto que el FLA sea "una jaula de oro" como que hoy el Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía reniegue de la estabilidad presupuestaria consagrada en el artículo 135 de la Constitución y desplegada en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, alumbrada por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por lo que ha expresado como pregunta retórica "cómo vamos a renunciar a las leyes que implantaron Rajoy y Montoro. Estamos encantados. Lo que no queremos es una interpretación retorcida y desleal".

"El FLA no se inventó como celda de oro. El FLA era la ayuda. Acuérdese de la cantidad de facturas sin pagar, las dificultades financieras de las comunidades autónomas. El FLA se creó por el ministro Montoro para ayudar a las comunidades autónomas, no se concibió como un elemento de restricción", ha argumentado el consejero de Hacienda, quien ha invocado como ejemplo contrario la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha asegurado que "Zapatero hizo lo contrario en 2008 y 2009: inyectó dinero de manera artificial a las comunidades y para Andalucía fueron 5.000 millones que ahora estamos pagando 223 millones todos los años".

Bravo no ha precisado el coste que conllevaría para Andalucía encontrar la financiación a través de los mecanismos diseñados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en lugar de hacerlo con emisiones de deuda, porque "esa medición es difícil hasta que no llegue el momento porque no sabemos los costes", pero se remite al hecho de que "dentro de 20 años vas a pagar al 1% y sabemos que hemos llegado a pagar a un 7%", por lo que ha insistido en que "si podemos renegociar la deuda a 20 y 30 años, el Presupuesto tiene mayor desahogo para atender compromisos".

El consejero de Hacienda, ante la pregunta de si la Junta de Andalucía está tensando la cuerda para conseguir una negociación del plan de ajuste del déficit de 2018, ha sostenido que "es al revés. Nos han tensando la cuerda e intentamos buscar la lealtad que hemos mostrado al Gobierno con nuestro compromiso", por lo que ha reclamado al Ministerio de Hacienda que "rectifique una medida errónea para que se deje trabajar a Andalucía".

"LA LEY ES LA LEY, NO ESTÁ DEL LADO DEL GOBIERNO O DE LA JUNTA"

Cuando se le pregunta a Bravo si en el pulso entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, el marco legal parece estar de parte de la Administración del Estado, se ha preguntado si "lo hubieran hecho igual con un Gobierno de Susana Díaz o del Partido Socialista" para indicar que "la ley es la ley, no está del lado del Gobierno o de la Junta, no está a favor de nadie".

El consejero de Hacienda ha apuntado que "si fuera solo aplicación de la norma al 100%, no podríamos decir nada", pero fundamenta su desconfianza en que "nos dijeron que no se podían actualizar las entregas a cuenta y el tiempo nos ha dado la razón".

Sobre el desenlace de su pretendida entrevista con la ministra María Jesús Montero, ha manifestado que "después de la indignación de los primeros días tras recibir la carta, estamos en modo solución". "Quiero pensar y confiar que la ministra nos va a recibir para exponer nuestros argumentos, y por el bien de los andaluces, el Gobierno llegará a una conclusión favorable a los intereses de Andalucía", ha indicado.

Sobre las soluciones que intuye como resultado de ese encuentro, Bravo se aferra "a la salida a los mercados" al argumentar que, si el Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz cuando logró volver a emitir deuda lo interpretó como un símbolo de autonomía política, "a sensu contrario, sacarnos de nuestros mercados significa limitar nuestra autonomía financiera y política".

El consejero de Hacienda ha reivindicado el examen de los mercados financieros al explicar que se trata de "una medición perfecta que te hacen unos señores desde fuera con su dinero y diciendo si confian o no". "Es un reto, pero es una oportunidad", ha apostillado Bravo, quien ha blandido que el actual Gobierno andaluz ha colocado "más de 1.300 millones rebajando el coste de ese dinero".

El consejero de Hacienda ha esgrimido los efectos de esta controversia. "No es bueno para Andalucía. Se ha hecho un daño a la imagen y nosotros vivimos de la imagen y de la confianza", ha indicado.

"Creemos y somos los primeros que queremos cumplir el déficit en 2020, el déficit cero. Somos los primeros que creemos en eso. Si a alguien nos gusta cumplir es a nosotros. Somos el PP y Cs", ha razonado el consejero de Hacienda.

"YO PRODUJE EL ERROR, TÚ LO VAS A SUFRIR, BUSQUEMOS UNA SOLUCIÓN"

El consejero de Hacienda ha considerado que un comportamiento deseable de la ministra María Jesús Montero hubiera sido que "la ministra nos hubiera llamado y nos hubiera dicho: yo produje el error, tú lo vas a sufrir, no tienes ninguna responsabilidad, vamos a buscar una solución, con el respeto máximo a la ley".

De no producirse la petición de entrevista a la ministra de Hacienda si la situación deriva a un callejón sin salida, Bravo ha apuntado que "nos abocamos a la intervención que ahora está planteada".

Sobre el horizonte temporal de negociación sobre la financiación de Andalucía en 2020, Bravo ha apuntado que "tenemos un pequeño margen hasta marzo", aunque ha matizado que "cuanto más tiempo pase, peor". "En cuanto me convoque, voy a Madrid", ha manifestado el consejero de Hacienda, quien se ha declarado "deseoso de tener esa reunión y que abortemos la intervención" con la pretensión de que "quede todo en una anécdota y nos vean como un territorio que viene a sumar".

OCULTAR INFORMACIÓN AL PARLAMENTO

Cuando se le ha preguntado si el Gobierno andaluz ocultó información al Parlamento de Andalucía en el debate final del Presupuesto los días 11 y 12 de diciembre, si la carta del Ministerio de Hacienda tiene firma electrónica de las 19:29 del 5 de diciembre y ya estaba en poder del Gobierno andaluz, Bravo lo ha negado y ha narrado un recorrido que arranca en que "ellos firmaron el 5 de diciembre, llega el 10, viene dirigida a la secretaría General de Hacienda, y no recibimos ninguna llamada ni el consejero ni el presidente de la Junta".

Seguidamente, Bravo ha explicado que "cuando vuelvo de ese debate parlamentario, tenemos la comida del Consejo de Gobierno, celebro distintas entrevistas, el 13 de diciembre, en el momento en que tiene la Secretaría General de Hacienda toda la información, me lo explican y se lo traslado al presidente de la Junta, y automáticamente lo ponemos en conocimiento".

"En vez de hablar de lo bueno que es el Presupuesto de 2020, estamos hablando de la carta", se ha lamentado Bravo, quien ha recriminado al Ministerio de Hacienda que "han conseguido eliminar que Andalucía lidere en España la aprobación de un Presupuesto para 2020".

Ante la pregunta de si no hubiera mejor una negociación discreta que una batalla bajo el foco mediático, el consejero de Hacienda ha expresado un "por supuesto", pero ha considerado que "tampoco podemos hacer que nos manchen la imagen y quedarnos callados". "No hubiera sido más lógico que la ministra hubiera llamado, al consejero, o mejor, al presidente, y plantear una negociación discreta", ha apuntado Bravo.