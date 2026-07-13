Las brigadas antipintadas de Granada superan las 6.000 actuaciones en medio año

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, hace balance del primer semestre de gestión del nuevo servicio de limpieza urbana y recogida de residuos. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las brigadas especiales antipintadas de Granada han sumado en medio año más de 6.000 actuaciones para eliminar grafitis vandálicos en monumentos, fachadas públicas y privadas y entornos urbanos de la ciudad.

Así lo ha informado este lunes la alcaldesa, Marifrán Carazo, durante el balance del primer semestre de gestión del nuevo servicio de limpieza urbana y recogida de residuos con el nuevo contrato con FCC Medio Ambiente.

La principal transformación ha venido de la mano de la modernización de la flota gracias a la puesta en circulación de 160 nuevos vehículos, de los que un 90 por ciento corresponden a tecnologías eléctricas o de bajas emisiones.

Aunque, tal y como ha apuntado Carazo, la principal novedad de la renovación de los contenedores reside en el salto hacia una gestión inteligente de los residuos, materializada en los sensores para el control de llenado que ya se han instalado en 3.560 unidades y en los Tags de identificación con los que ya cuentan 2.850 contenedores.

Durante este primer semestre la ciudad también ha dado un paso estratégico hacia la optimización de la economía circular con la creación de nuevas islas de reciclaje mediante la distribución en la vía pública de 62 nuevos contenedores destinados al aceite doméstico (en total ya se cuenta con 120 en la actualidad), otros 80 específicos para la recogida de ropa (ya suman 280 unidades), otros 88 nuevos para pilas usadas y 40 contenedores marrones nuevos para materia orgánica, alcanzando los 553 que hay actualmente.

Especial relevancia ha tenido la implantación del sistema de recogida 'Puerta a Puerta' en Bib-Rambla, que ha permitido retirar la histórica batería de contenedores de una de las plazas más emblemáticas de Granada, y mejorar así tanto la imagen del entorno como las condiciones de limpieza y reciclaje para comercios y establecimientos hosteleros.

ECOBRIGADAS

A ello se han sumado unas brigadas especiales, las 'Ecobrigadas', destinadas en exclusiva a la limpieza y cuidado de los barrios y que han llevado a cabo un total de 256 actuaciones de limpieza intensiva y 53 actuaciones coordinadas con el área de Mantenimiento en todos los distritos.

Estas actuaciones de choque se han complementado con un plan intensivo de higienización y mantenimiento técnico de los 1.850 Ecopuntos de la ciudad, asegurando que estas instalaciones se mantengan en un estado de pulcritud óptimo y desinfectado de forma diaria.

Asimismo, el despliegue del nuevo contrato ha puesto el foco en la comodidad del peatón mediante una profunda revisión del mobiliario urbano y su renovación sistemática junto a la colocación de 506 nuevas papeleras distribuidas estratégicamente por los puntos de mayor afluencia de todos los distritos, entre otras cuestiones.

El nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos con FCC Medio Ambiente entró en vigor el pasado 29 de diciembre; un total de 745 millones de euros para los próximos 15 años con inversiones estratégicas.