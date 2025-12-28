Buscan a un motorista arrastrado por la corriente tras cruzar el río en Íllora (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ILLORA (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

Varios operativos han iniciado este domingo, 28 de diciembre, la búsqueda de un motorista que ha caído al río y ha sido arrastrado por la corriente en la localidad granadina de Íllora, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Por su parte, fuentes del instituto armado han detallado también a esta agencia que se trata de un joven vecino de Zujaira que fue arrastrado por la corriente del Arroyo de la Cañada, cuando intentaba cruzarlo en motocicleta junto a un amigo.

Los hechos se han producido en la carretera GR-3409 (Puerto Lope-Obéilar), cuando ambos jóvenes intentaban atravesar el cauce del arroyo, desbordado por las fuertes precipitaciones. Uno de ellos fue arrastrado por la corriente, mientras que su acompañante ha logrado ponerse a salvo y ha comunicado la desaparición de su amigo sobre las 13,00 horas de la tarde, según ha precisado también el 112.

La sala coordinadora ha desplazado hasta la ubicación efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Granada, Policía Local de Íllora, la Unidad Aérea de la Guardia Civil, el Equipo Pegaso, patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos del Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil y servicios sanitarios, quienes se encuentran trabajando en las labores de rastreo y localización del desaparecido.

Con ello, la Guardia Civil continúa monitorizando la situación y ha indicado a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones durante episodios de lluvias intensas, especialmente evitar cruzar cauces de agua, aunque aparentemente parezcan transitables, ya que pueden representar un grave peligro debido al aumento repentino del caudal.