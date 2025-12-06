La búsqueda de Lotería de La Oca vuelve este domingo a las calles de Dos Torres (Córdoba) para lograr décimos de Navidad

Vecinos de Dos Torres buscan por las calles los patitos para canjear por décimos de Lotería de Navidad. - ASOCIACIÓN CULTURAL EL GRAN JUEGO DE LA OCA

DOS TORRES (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La Asociación Cultural El Gran Juego de la Oca de Dos Torres se prepara para intentar alegrar las próximas Fiestas de Navidad a todo el mundo desde este domingo. Por eso, por tercer año consecutivo, pone en marcha en dicho municipio del norte de la provincia cordobesa la iniciativa 'En busca de la Lotería de Navidad'.

Según explica el presidente de la asociación, Dionisio Cuenca, "una Navidad más volvemos con nuestra búsqueda de la Lotería por las calles de Dos Torres", señalando que "como siempre, desde El Gran Juego de la Oca, buscamos sorprender, por lo que este año hemos introducido algunas novedades interesantes".

Al respecto, señala que "el objetivo siempre es el mismo: jugar, y de paso, estar en contacto con los seguidores y amigos también en esta época del año, para que el espíritu de La Oca no decaiga en ninguna época del año".

Por eso, desde El Gran Juego de la Oca repiten su propuesta 'En busca de la Lotería de la Navidad', por lo que, en días señalados del mes de diciembre, se esconderán cuatro patitos de goma que quien los encuentre los podrá canjear por un décimo de Lotería de Navidad. Se trata de un número exclusivo, con un significado especial y que viene de una Administración de la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Habrá cuatro oportunidades para encontrar los famosos patitos: este domingo 7 de diciembre, el lunes 8 de diciembre, el sábado 13 de diciembre y el domingo 14 de diciembre. Toda la información y detalles se irá ofreciendo en el perfil de Instagram '@elgranjuegodelaoca'.

GRAN NOVEDAD, CALENDARIO DE ADVIENTO CON SORPRESA

Y la gran novedad de este año es el 'Calendario de Adviento de El Gran Juego de la Oca de Los Pedroches', donde desde este domingo 7 hasta el domingo 21 de diciembre se podrá participar cada día en sorteos sorpresa: sólo habrá que comentar, compartir y por la noche, en las historias de Instagram, se dará a conocer el ganador de la casilla de ese día.

Entretanto, Cuenca recuerda que "La Oca no sólo se disfruta en verano", de ahí que anime a "disfrutar de las iniciativas y de unos días tan divertidos como los que vivimos todos los años el primer fin de semana de agosto en Dos Torres".