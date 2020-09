El CAA advierte a dos televisiones locales sobre la presencia de bebidas alcohólicas en su programación

La ley prohíbe la publicidad de estos productos de menos de 20 grados fuera de la franja comprendida entre las 20,30 y las 06,00 horas

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha advertido a las televisiones locales 8 TV Jerez y Tele Antequera de que deben extremar la precaución para no emitir en su programación contenidos que pudieran constituir comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas de menos de 20 grados fuera del horario establecido por la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LCGA), comprendido entre las 20,30 y las 06,00 horas del día siguiente.

A través de su sistema de seguimiento de medios, el CAA explica en un comunicado que ha detectado la presencia de diferentes bebidas alcohólicas de niveles inferiores a 20 grados en los programas 'La receta de la semana, con José Sánchez' de 8 TV Jerez y 'Las 4 esquinas' de Tele Antequera.

Aunque estos espacios tienen por objeto difundir los productos locales y la gastronomía de la zona, el Consejo considera que debe incrementarse la cautela para que la presencia de estas bebidas alcohólicas "no adquieran una prominencia indebida", ya que la LGCA prohíbe expresamente la comunicación comercial televisiva de bebidas alcohólicas con un nivel inferior a 20 grados cuando se emita fuera de la franja de tiempo entre las 20,30 y las 06,00 horas del día siguiente, salvo que esta publicidad forme parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir.

Además, y en el caso de que la presencia de las bebidas alcohólicas de menos de 20 grados tuviera carácter promocional, el CAA advierte a los dos prestadores de que están obligados a señalizar todos los mensajes publicitarios que difundan durante las retransmisiones mediante la superposición permanente y legible de una transparencia con la indicación de "publicidad".

Por otro lado, el Consejo ha requerido al prestador privado T. Apache (Netland Desing, S.L.) el cese de contenidos potencialmente perjudiciales para menores en horario no permitido tanto por la LGCA como por la Ley Audiovisual de Andalucía (LAA). Se recuerda así a la entidad que durante las franjas horarias de protección reforzada de los menores no deben incluirse contenidos calificados como no recomendados para menores de 13 años.

El CAA ha detectado la emisión en esta cadena, durante la franja horaria de protección reforzada, de películas que cuenta con una catalogación por edades restringida a mayores de 13, 16 y 18 años.

La LCGA determina que aquellos contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo podrán emitirse en abierto entre las 22,00 y las 6,00 horas, debiendo ir precedidos por un aviso acústico y visual, que deberá mantenerse a lo largo de todo el programa en el que se incluyan dichos contenidos.

Por su parte, la Ley Audiovisual de Andalucía establece como franjas horarias de protección reforzada, en las que no deberán incluirse contenidos calificados como no recomendados para menores de 12 años, las comprendidas entre las 7,00 y las 9,00 horas y entre las 17,00 y las 20,00 horas en el caso de días laborables; y a las comprendidas entre las 9,00 y las 12,00 horas y las 17,00 y las 20,00 horas en el caso de sábados, domingos y los días que sean declarados como festivos o no laborables de carácter nacional y los que así se determinen para la comunidad autónoma de Andalucía.