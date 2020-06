El CAA publica un nuevo 'Cuaderno del Audiovisual' dedicado a la protección de menores en el entono digital

El volumen reúne las conferencias de las últimas jornadas en las que se abordaron temas como la adicción a las RRSS y los videojuegos

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha publicado el noveno número de su colección 'Cuadernos del Audiovisual', dedicado a la protección de menores en el entorno digital y que reúne las conferencias de los nueve expertos que intervinieron en las jornadas celebradas los pasados 25 y 26 de noviembre de 2019, en el Parlamento de Andalucía.

Durante los dos días, se trataron diversos temas como la protección de datos, la alfabetización mediática, la adicción a las redes sociales y videojuegos o la autorregulación de la publicidad. Las jornadas fueron inauguradas por el presidente del CAA, Antonio Checa, y la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, quien subrayó "la importancia de este evento para buscar soluciones al enorme desafío que plantea internet y la necesidad de luchar contra la brecha digital, para evitar que se haga crónica y conseguir que los jóvenes crezcan seguros en el entorno digital".

Según un comunicado, nueve expertos en la materia, procedentes de distintas instituciones nacionales, analizaron en profundidad la problemática actual sobre la excesiva dedicación de los jóvenes a las redes sociales y otras plataformas virtuales que puede desembocar en ludopatía, desinformación u obesidad.

Los datos "demuestran que "los peligros para los menores son reales, de hecho, más del 50% de los adolescentes españoles entre 14 y 17 años suele ver regularmente pornografía en internet, siendo a los 13 o 14 años cuando se comienza con esta práctica", según la delegada de Protección de Datos del Grupo Tragsa y profesora de la UNED, Ana María Gil.

"El mensaje general de las jornadas no fue, sin embargo, alarmista, porque "no existe adicción psicológica al teléfono móvil ni a internet, sino una necesidad tecnológica", en opinión de Xavier Carbonell, profesor de la Facultad de Psicología de la Universitat Ramon Llull y experto en los efectos de las tecnologías digitales en la conducta humana. No obstante, este psicólogo advirtió de que "donde sí existe más riesgo de adicción es en los videojuegos, más propensos a provocar dependencia psicológica, focalización, deterioro en el control y otras consecuencias negativas de conducta".

Además, el CAA señala que los distintos conferenciantes ofrecieron así soluciones e iniciativas para evitar o minimizar riesgos. La formación en el uso racional y coherente de estas tecnologías fue una de las claves que subrayaron todos los ponentes, de una manera u otra, añade. Así lo hizo Antonio Manfredi, defensor de la Audiencia en la RTVA y miembro del Consejo Andaluz de Asuntos del Menor, quien abogó por dicha vía didáctica para impedir la "conversión de millones de jóvenes en un ejército de personas acríticas y fácilmente manipulables".

Charo Sádaba, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra e investigadora desde hace más de veinte años del impacto de la tecnología en los más jóvenes, incidió en que el verdadero reto está en "formar usuarios inteligentes" mediante la educación, y que ésa es "una tarea de todos" (padres, docentes y administraciones públicas).

En la misma línea versó la conferencia de Jorge Flores, fundador y director de la entidad Pantallas Amigas, quien aconsejó enseñar a los más pequeños a gestionar sus emociones, desarrollar habilidades sociales y adquirir un pensamiento crítico ante los contenidos que consumen en la red.

Por su parte, la subdirectora de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), Charo Fernando, expuso la labor que desempeña esta institución en la protección de los menores a través de la revisión de cientos de campañas publicitarias dirigidas a niños, la aplicación de códigos de conducta en anuncios de juguetes, alimentación y videojuegos y la redacción de propuestas de autorregulación como el futuro 'Código sobre el uso de influencers en la Publicidad'.

Domingo Malmierca, adjunto a Dirección General de la Fundación Aprender a Mirar, hizo hincapié en la responsabilidad paterna en la vida digital de sus hijos como modelos de hábitos saludables ante las nuevas tecnologías, lo cual puede, incluso, "favorecer su desarrollo cognitivo".

Asimismo, Xavier Bringué, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, expuso los resultados de su investigación sobre el papel de las familias en la desactivación de los riesgos y su proyecto de talleres en los que progenitores e hijos alcanzan acuerdos, consensuados por ambas partes. En concreto, se pacta el tiempo de consumo de televisión, ordenador y demás dispositivos electrónicos de entretenimiento y se reservan, además, momentos diarios de desconexión de las nuevas tecnologías para entablar reuniones en familia.

Por último, un recetario de "dietética digital" fue la propuesta del catedrático de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos Víctor Sampedro, cuyo objetivo es incitar el espíritu crítico de los espectadores ante el actual ecosistema mediático y digital.