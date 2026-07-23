El CAAC convoca una nueva edición del programa 'A secas' para incentivar y difundir la creación contemporánea

Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de 'A secas', un programa destinado a conocer, difundir y favorecer la visibilidad de la creación artística contemporánea desarrollada por artistas nacidos o residentes en Andalucía. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre de 2026 y culminará con las jornadas que se celebrarán los días 19 y 20 de noviembre en el CAAC.

Tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa, esta propuesta forma parte de la línea de trabajo e investigación que el museo desarrolla en torno a la creación artística contemporánea andaluza, con el objetivo de dar a conocer nuevos proyectos artísticos y fomentar las relaciones entre los creadores y profesionales del sector. En esta edición, se seleccionarán un máximo de diez participantes entre todas las candidaturas recibida, a través de la evaluación realizada por un comité de expertos de distintos ámbitos del arte contemporáneo.

La comisión evaluadora estará integrada por Latitudes --oficina curatorial fundada por Max Andrews y Mariana Cánepa Luna--, la responsable de Artes Visuales, Arquitectura y Diseño de Acción Cultural Española (AC/E), Marta Rincón, y el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, comisario y crítico de arte, Juan Francisco Rueda.

Así, esta sexta convocatoria está dirigida a artistas nacidos en Andalucía o residentes en esta comunidad autónoma. La documentación que deben remitir por correo electrónico, según las bases disponibles en la web del CAAC, debe incluir un resumen de la trayectoria artística, una selección de trabajos acompañados de imágenes y textos explicativos y, en el caso de obras audiovisuales, los enlaces para su visualización.

Además, deberá incorporarse la información personal requerida en las bases y, cuando proceda, la acreditación de residencia en Andalucía. El plazo finaliza el 24 de septiembre de 2026. La resolución se comunicará por correo electrónico a partir del 14 de octubre de 2026 y también podrá consultarse en las redes sociales y en la página web del CAAC.

Los artistas seleccionados dispondrán de un máximo de 30 minutos para presentar sus trabajos ante un público especializado formado por críticos, comisarios, galeristas y representantes de instituciones artísticas andaluzas y españolas durante las jornadas de los días 19 y 20 de noviembre de 2026.

Además, la convocatoria forma parte de una línea de trabajo más amplia impulsada por el CAAC y el C3A, que periódicamente desarrollan exposiciones dedicadas a la creación andaluza más actual. En este contexto, algunos de los artistas seleccionados podrán ser invitados a participar posteriormente en estas muestras expositivas.

El programa 'A secas' se presenta una edición más como un espacio de encuentro, intercambio y debate dentro ecosistema artístico andaluz. Esta iniciativa busca favorecer el conocimiento de la producción artística andaluza contemporánea y contribuir a la creación de redes de colaboración entre artistas, comisarios, críticos, galeristas e instituciones culturales.