El cabeza de lista de Vox por Granada defiende la prioridad nacional de Vox: "En España, los españoles primero"

El cabeza de lista de Vox por Granada al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Jacobo Robatto, en una visita a Cenes de la Vega. - VOX GRANADA

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Granada al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Jacobo Robatto, ha defendido la necesidad de situar a los españoles en el centro de las políticas del Gobierno, cuestionando "a quién debe servir primero un Gobierno de España". En este sentido, Robatto ha asegurado que "en Vox lo tenemos claro: a los españoles. Eso es prioridad nacional".

Según ha informado Vox Granada en una nota, el candidato ha explicado que esta propuesta "no es odio a quien viene de fuera, es amor a los nuestros, es justicia, responsabilidad y sentido común", defendiendo que "las administraciones públicas deben atender prioritariamente las necesidades de los ciudadanos españoles".

Entre las medidas que contempla la prioridad nacional, Robatto ha destacado la prioridad de las familias españolas en el acceso a la vivienda pública, así como que sus hijos tengan preferencia en las plazas de guardería, las becas de comedor y las ayudas al transporte.

Asimismo, ha defendido que las prestaciones sociales lleguen antes a quienes "han trabajado, contribuido y levantado este país", y que "el Ingreso Mínimo Vital atienda a los españoles que más lo necesitan". También ha planteado eliminar las ayudas a quienes se encuentran ilegalmente en España y facilitar el regreso de los españoles que tuvieron que emigrar por la falta de oportunidades.

Durante una visita a Cenes de la Vega junto al equipo de Vox en el municipio, Robatto ha subrayado que la prioridad nacional debe traducirse en la recuperación de los barrios y los pueblos, así como en la garantía de unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia. "Porque un Gobierno que no pone primero a su pueblo deja de cumplir su primera obligación", ha indicado.