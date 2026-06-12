El Cabildo abre en la Mezquita de Córdoba la exposición temporal 'El Hombre de la Sábana Santa'

Inauguración en la Mezquita de Córdoba de la muestra 'El Hombre de la Sábana Santa revelaciones y misterios que permanecen'. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha inaugurado este viernes la exposición temporal 'El Hombre de la Sábana Santa: revelaciones y misterios que permanecen', con la "gran novedad para esta esperada cita cultural y espiritual" de su formato de doble sede, pues se desarrolla de manera conjunta y complementaria en la Mezquita-Catedral y en la histórica Iglesia del Juramento de San Rafael, en Córdoba.

Así, según ha informado la institución capitular en una nota, desde este viernes y hasta el próximo 31 de agosto, cordobeses y visitantes "podrán adentrarse en uno de los mayores enigmas de la cristiandad", pues "la ampliación del espacio expositivo a estos dos templos de referencia en la ciudad permite ofrecer un despliegue mucho más exhaustivo de las recreaciones, estudios y análisis detallados que envuelven al lienzo sagrado".

Durante el acto de inauguración oficial, el deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que "es un día importante porque no inauguramos cualquier actividad cultural, sino que esta muestra abre campos a la investigación y a la divulgación, superando el hecho cultural en sí".

Por su parte, el director del Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología (Edices), Pedro Peinado, ha invitado a contemplar la exposición porque "se va a apreciar el trabajo del profesor Miñarro con las nuevas actualizaciones de sobrevenidas de la investigación llevada a cabo por el equipo que dirige".

El presidente de la Fundación Aguilar y Eslava, Salvador Guzmán, por su lado, ha recordado que la primera descripción de la Síndone corresponde a un cordobés, Ambrosio de Morales, mientras que, por su parte, el escultor e investigador Juan Manuel Miñarro López, ha manifestado que "no hay ninguna razón para negar que el primer candidato a envolver el cuerpo de la Sábana Santa sea Jesús de Nazaret".

Esta importante muestra es el resultado del esfuerzo institucional y la rigurosa investigación conjunta del Cabildo Catedral de Córdoba, el Edices, la Fundación Aguilar y Eslava y el Museo de la Pasión. A través de este doble recorrido, los organizadores proponen a los visitantes "una profunda inmersión en los aspectos históricos, científicos y forenses de la Síndone, acercando al público la figura de Cristo en su Pasión desde el rigor analítico y el misterio de la fe".

Con la apertura simultánea en la Mezquita-Catedral y la Iglesia del Juramento de San Rafael, la institución capitular amplía la oferta cultural de la Diócesis, vertebrando "un recorrido que une el corazón del casco histórico con uno de los grandes centros de devoción popular de Córdoba".

El Cabildo Catedral invita a todos los cordobeses, así como a quienes visiten la ciudad durante este mes, a "no perder la oportunidad de realizar este itinerario único, que arroja luz sobre las revelaciones y misterios que permanecen en torno a la Sábana Santa".