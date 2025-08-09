El Cabildo agradece la eficacia de los servicios de emergencia durante el incendio de La Mezquita-Catedral de Córdoba

CÓRDOBA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha agradecido este sábado el comportamiento y la profesionalidad mostradas por parte de bomberos, Protección Civil, Policía local, nacional y demás cuerpos implicados para apagar incendio producido este viernes en La Mezquita, además del propio personal de la institución, que, según ha indicado, "han conseguido minimizar los daños y, sobre todo, no tener que lamentar daños personales".

Según ha trasladado el Cabildo en una nota, el deán ha detallado que los hechos ocurrieron a las 21,11 horas de la pasada jornada, cuando se declaró un incendio en una de las capillas perimetrales correspondiente a la ampliación de Almanzor, que se usa como almacén de las sillas destinadas a las celebraciones de la Catedral, además de otros utensilios y materiales utilizados a diario en la limpieza del monumento.

Inmediatamente, se activó el protocolo establecido en el Plan de Autoprotección, dando aviso al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos de Córdoba, que acudieron de inmediato con tres dotaciones de bomberos, consiguiendo extinguir el incendio en torno a las 00,00 horas de la noche.Por el momento se desconoce el origen del incendio y la institución se mantiene a la espera de obtener el informe técnico.

Asimismo, Nieva también ha destacado que el plan de seguridad de la Mezquita-Catedral y los simulacros periódicos, permitieron a los bomberos intervenir con eficacia, al conocer al detalle el recinto y sus diferentes dependencias. Respecto a los daños ocasionados, ha explicado que "ahora mismo es muy prematuro hacer un balance, toda vez que hay que esperar a que la zona se enfríe y consolide por parte de los bomberos".

En una primera evaluación ocular, se ha constatado que dos capillas resultaron afectadas, además de otros daños menores pendientes de valoración técnica, localizados en la bóveda de la nave dos, a la altura de las capillas dañadas.