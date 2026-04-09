El Cabildo Catedral de Córdoba pone en marcha su primera 'newsletter', como herramienta de transparencia

Imagen de la primera 'newsletter' del Cabildo Catedral ya difundida. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha puesto en marcha su primera 'newsletter', una nueva "herramienta de comunicación", que supone un paso más en su política de "transparencia y de acercamiento a la sociedad", reforzando así "compromiso por ofrecer una información clara, accesible y periódica sobre su actividad".

Según ha informado la institución capitular en una nota, este nuevo canal nace con el objetivo de convertirse en una cita mensual para todos aquellos interesados en conocer de primera mano la actualidad del Cabildo. A través de esta publicación, se ofrecerá un resumen de las principales informaciones, convocatorias y citas destacadas, permitiendo seguir de forma ordenada y directa el pulso de la institución.

La 'newsletter' incluirá contenidos relacionados con la conservación y custodia del patrimonio, los avances en proyectos culturales, así como la labor caritativa y pastoral que desarrolla el Cabildo Catedral. De este modo, se abre "una ventana permanente para dar a conocer el trabajo que se realiza en torno a la Mezquita-Catedral y su entorno".

Además, esta iniciativa se configura como "una vía para ampliar y fortalecer" el contacto que el Cabildo mantiene con sus principales 'stakeholders', entre los que se encuentran instituciones, entidades sociales y culturales, medios de comunicación y colaboradores. El objetivo es "consolidar un canal directo que favorezca la cercanía, el diálogo y la colaboración".

Con el lanzamiento de esta 'newsletter', el Cabildo Catedral de Córdoba continúa avanzando en su estrategia de comunicación, apostando por "herramientas que contribuyan a una mayor transparencia y a una relación más estrecha con la sociedad".