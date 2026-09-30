El Cabildo inaugura la restaurada Puerta de San Ildefonso en la Mezquita-Catedral de Córdoba después de año y medio

Responsables del Cabildo y el equipo de restauración posan ante la la recuperada Puerta de San Ildefonso en la Mezquita-Catedral de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha inaugurado este miércoles la restaurada Puerta de San Ildefonso de la Mezquita-Catedral, marcando el final de un exhaustivo proyecto de conservación que dio comienzo hace año y medio, el 11 de febrero de 2025, y que se ha desarrolado tras las intervenciones de emergencia acometidas previamente, en los años 2018 y 2022, para asegurar el recinto.

Según ha informado la institución capitualar en una nota, el estado inicial de la portada presentaba patologías severas, tales como disgregación del material, fisuras, desprendimientos y, especialmente, el daño provocado por morteros y cementos incompatibles aplicados en restauraciones del pasado.

Los especialistas han retirado selectivamente estos añadidos y han empleado técnicas de limpieza combinadas, incluyendo microproyección y tecnología láser, adaptando el método al estado de cada material.

A lo largo del proceso, el equipo de restauración ha realizado importantes hallazgos. Así, al retirar antiguos revestimientos, afloraron restos que podrían pertenecer a una estructura históricamente adosada a la fachada, los cuales han sido preservados para su estudio arqueológico.

Además, en las dovelas del dintel oriental, el desmontaje de una de las piezas permitió documentar el sistema constructivo empleado en una intervención histórica atribuida al escultor Mateo Inurria.

Especialmente relevante ha sido la localización de indicios de policromía en el tímpano del arco central, donde se han identificado restos de posible esmalte o vidriado verde en el mosaico, así como trazas de tonalidades rojizas originales.

El rigor científico ha guiado toda la intervención, ya que en las zonas superiores, donde la pérdida de la decoración de ataurique y epigrafía era casi total, se ha evitado la falsificación histórica, recuperando únicamente las líneas arquitectónicas esenciales para la lectura del conjunto.

El proyecto ha concluido con la limpieza de la puerta de madera y sus herrajes, la aplicación de tratamientos hidrofugantes y la instalación de un discreto sistema electrificado de protección contra las aves para asegurar el mantenimiento futuro.