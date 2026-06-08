El Cabildo presenta a la Junta la segunda fase de la restauración programada tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

Archivo - Zona de la Mezquita de Córdoba afectada por el incendio de agosto de 2025 donde se interviene. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha presentado ante la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba la segunda fase del proyecto de restauración de los espacios que resultaron dañados por el incendio que tuvo lugar en la Mezquita-Catedral el pasado 8 de agosto de 2025.

Según ha informado la institución capitular en una nota, esta nueva intervención se centra en la zona del vestíbulo de la Puerta de San Nicolás y la capilla de la Expectación, los espacios más afectados por el fuego, y abarca una superficie aproximada de 70 metros cuadrados. El proyecto cuenta con un presupuesto de 63.470,66 euros y queda ahora pendiente de la autorización de la administración competente en materia de patrimonio.

La actuación se estructura en dos grandes bloques. El primero de ellos contempla la restauración de los paramentos interiores y arquerías, con trabajos orientados a la limpieza y consolidación de muros y arcos, además de la limpieza del pavimento y de la rejería existente en estos espacios. La segunda parte del proyecto consistirá en la sustitución de la columna exenta del vestíbulo de la Puerta de San Nicolás que resultó dañada como consecuencia del incendio.

La decisión de sustituir esta columna se ha tomado tras un proceso de evaluación de daños y diagnóstico patológico en el que se ha contado con hasta tres informes externos destinados a realizar adecuadamente el proyecto de intervención con los criterios de restauración que supervisa la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía.

Dichos informes, que han resultado coincidentes, han sido llevados a cabo por las empresas Ingepiedra, SGS Patrimonio Cultural, y por el arquitecto Santiago Huerta, que han analizado el estado de conservación y las condiciones de estabilidad de este elemento, recomendando dicha sustitución.

El proyecto de restauración ha sido redactado por el arquitecto Francisco Solano Rebollo Píriz, del estudio Ruiz Cabrero, Rebollo y Rebollo Arquitectura, SLP. Además, cuenta con la participación de la restauradora Anabel Barrena y su equipo de restauradoras, profesionales que trabajan habitualmente con el Cabildo Catedral en las labores de conservación y recuperación del conjunto monumental.

El portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, ha subrayado que "esta segunda fase supone un nuevo paso dentro del proceso de recuperación de los daños ocasionados por el incendio y responde al compromiso asumido desde el primer momento con la preservación, la estabilidad y la continuidad del principal símbolo patrimonial de la ciudad".

Igualmente, ha manifestado que, "una vez que la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía conceda la autorización correspondiente, continuarán los trámites en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), a fin de obtener la licencia que permita comenzar la intervención de forma inmediata", con el objetivo de avanzar en la recuperación integral de la zona afectada y garantizar la adecuada conservación de este espacio de la Mezquita-Catedral de Córdoba.