El Cabildo recibe en la Mezquita-Catedral de Córdoba a policías locales en formación para que conozcan su seguridad

Los nuevos agentes de la Policía Local durante la visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha recibido en la Mezquita-Catedral a un grupo de nuevos efectivos de la Policía Local de la ciudad, que están en periodo de formación, con el objetivo de que conozcan de primera mano el entorno del principal monumento de Córdoba, así como los protocolos y la forma de trabajar del equipo de seguridad del templo.

Según ha informado la institución capitular en una nota, durante el recorrido, los alumnos han estado acompañados por responsables de seguridad y de obrería, en concreto por los canónigos Tomás Pajuelo y Agustín Moreno, quienes les han explicado las particularidades de la gestión de la seguridad en un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad, "que recibe a miles de visitantes diariamente y que, a su vez, es el corazón espiritual de la Diócesis".

Esta actividad formativa es una muestra más de la "excelente relación institucional y la estrecha y constante colaboración que el Cabildo Catedral mantiene con la Policía Local y con las diferentes instituciones de la ciudad".

La institución capitular considera "fundamental que los futuros agentes estén familiarizados con las características únicas de la Mezquita-Catedral, para garantizar una respuesta coordinada y eficaz ante cualquier eventualidad, asegurando así la protección, tanto de los visitantes, como del invaluable patrimonio histórico y artístico que custodia".

El Cabildo ha reiterado su "compromiso con la seguridad" del monumento y su "disposición permanente a colaborar con la Policía Local en su labor de servicio público y protección ciudadana, un esfuerzo conjunto que redunda en beneficio de toda la sociedad cordobesa".