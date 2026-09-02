El Cabildo ultima la conservación de las pinturas murales y la fachada sur de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Trabajos en la fachada sur de la Mezquita-Catedral. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba avanza en la ejecución del proyecto de conservación y restauración de la fachada sur de la Mezquita-Catedral, tras haber cumplimentado de manera satisfactoria todos los requerimientos técnicos y administrativos para obtener las autorizaciones tanto de la Delegación Territorial de Cultura como de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

Según ha informado la institución capitular en una nota, este ambicioso proyecto, cuya documentación original se presentó en la primavera de 2022, tiene un doble objetivo: por un lado, recuperar el esplendor de las cinco grandes pinturas murales ubicadas en la hilada inferior de balcones del muro de la quibla de Al-Hakam II y, por otro, solventar de forma definitiva las patologías estructurales originadas por filtraciones de agua desde el andén superior.

La intervención cuenta con la autorización de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía desde el 15 de junio de 2022, además de la pertinente licencia municipal de obras concedida por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba en noviembre de 2023.

Los trabajos comenzaron en 2023 con la restauración pictórica de los escudos. Las cinco pinturas al fresco, que datan del siglo XVIII y representan de forma alterna los escudos del obispo Pedro de Salazar y Góngora y los de la Fábrica, presentaban mal estado. Su exposición directa a las inclemencias meteorológicas y a la humedad del río Guadalquivir provocó la aparición de grietas y lagunas.

Sin embargo, el mayor riesgo derivaba de una intervención realizada en los años 80, en la que se aplicaron repintes y barnices sintéticos que estaban generando tensiones y el desprendimiento progresivo de la policromía original en forma de 'peeling'.

La intervención pictórica se ha centrado en una limpieza combinada mecánica y química para retirar estas capas que producían el daño, la consolidación del soporte con morteros de inyección y resinas específicas, y la reintegración cromática reversible.

Actualmente, los esfuerzos se concentran en atajar el origen de las filtraciones. Para ello, el proyecto arquitectónico contempla la extracción controlada del pavimento de losas cerámicas del andén superior, el saneado profundo de los morteros base y la instalación de una lámina continua de plomo impermeabilizante sobre la que se dispondrá de nuevo el pavimento de losas. El proyecto concluirá con la limpieza y resanado de las superficies exteriores del muro, afectadas por las filtraciones de humedad desde su coronamiento.