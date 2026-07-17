Cabildo y Universidad de Córdoba firman un convenio de investigación sobre la sostenibilidad de la Mezquita-Catedral

El rector y el deán estrechan sus manos tras la firma del acuerdo. - UCO

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba y la Universidad de Córdoba (UCO) han suscrito un convenio específico de colaboración para llevar a cabo un proyecto de investigación centrado en la sostenibilidad y el análisis de materialidad de la Mezquita-Catedral.

Así lo han indicado la UCO y el Cabildo en una nota conjunta en la que han detallado que el acuerdo ha sido formalizado por el deán-presidente de la institución capitular, Joaquín Alberto Nieva, y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo.

El objetivo principal de esta alianza es desarrollar un estudio exhaustivo que permita identificar, analizar y priorizar los asuntos vinculados a la sostenibilidad del monumento. Con la firma de este documento, se evidencia la apuesta del Cabildo por una gestión responsable del Patrimonio Mundial, concibiendo la sostenibilidad como un eje transversal que abarca tres dimensiones fundamentales: la conservación del legado, el desarrollo social y el respeto al medio ambiente.

El proyecto será ejecutado por dos destacados grupos de investigación de la Universidad de Córdoba: el 'Grupo SEJ-717 Finanzas, contabilidad y gestión turística (Ficotur)' y el 'Grupo SEJ-588 Economía del turismo, de la cultura y del deporte'. El equipo investigador estará liderado por los profesores Amalia Hidalgo, Tomás López-Guzmán y Antonio Pablo Menor. Por parte del Cabildo Catedral, la labor de seguimiento y coordinación técnica contará con el canónigo José Juan Jiménez como interlocutor principal.

A través de una rigurosa metodología científica que combinará técnicas cualitativas y cuantitativas --tales como entrevistas en profundidad, observación sistemática y cuestionarios con los distintos agentes implicados--, el estudio evaluará la percepción tanto del equipo gestor del monumento como de la comunidad patrimonial. La finalidad es elaborar un informe final que sistematice los resultados y sirva de guía para orientar la toma de decisiones estratégicas en materia de gestión sostenible.

Este acuerdo de investigación, que cuenta con una vigencia inicial de cuatro años y que no supone ningún coste económico añadido para las instituciones al ejecutarse con medios propios, persigue mejorar la experiencia de los visitantes e impulsar una comprensión más profunda de los valores patrimoniales.

En definitiva, este marco de cooperación entre el Cabildo y la Universidad refuerza el principio esencial que mueve a ambas instituciones: proteger, investigar y transmitir el incalculable legado cultural, espiritual y artístico de la Mezquita-Catedral en las mejores condiciones para las generaciones futuras.