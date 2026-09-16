Cabra (Córdoba) avanza en la conservación y puesta en valor de la Villa del Mitra con una inversión de 62.000 euros

El alcalde de Cabra, Fernando Priego (izda.), visita las actuaciones en la Villa del Mitra. - AYUNTAMIENTO DE CABRA

CABRA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Cabra (Córdoba), Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Patrimonio, Francisco Casas, ha visitado las obras de conservación, restauración y mejora que se están ejecutando en el yacimiento arqueológico de la Villa del Mitra, con una inversión superior a 62.000 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento egabrense, en la visita también han participado el arqueólogo municipal, Antonio Moreno; la directora de la intervención, Blanca García, y el equipo multidisciplinar de la empresa adjudicataria Hermanos Campano. La actuación forma parte del 'Proyecto para la Conservación, Restauración y Rehabilitación del Mitreo y espacios anejos en la Villa del Mitra' y cuenta con un presupuesto total de 62.097,24 euros.

La intervención ha sido impulsada mediante la colaboración entre el Ayuntamiento de Cabra y la Diputación de Córdoba, dentro de la convocatoria provincial destinada a la conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico. Los trabajos se centran en la consolidación y restauración de los espacios descubiertos durante la campaña arqueológica desarrollada entre 2022 y 2023.

En concreto, se está actuando sobre el mitreo, los nuevos espacios termales y el sector de acceso norte, con el objetivo de conservar la totalidad de las estructuras y evitar su deterioro por la acción de los agentes atmosféricos. El proyecto también contempla la protección del área termal y la modificación del acceso actual al recinto para impedir que las personas visitantes transiten sobre estas estructuras arqueológicas.

Asimismo, se mejorará el trazado de la red de saneamiento para prevenir posibles roturas e inundaciones, se eliminará la vegetación invasiva y se realizará una limpieza en profundidad del yacimiento y de las reproducciones de los mosaicos originales que se conservan en el Museo Arqueológico Municipal.

Priego ha agradecido la colaboración de la Diputación de Córdoba y la implicación del Servicio Municipal de Arqueología, del equipo técnico y de Hermanos Campano, "una empresa muy especializada en la restauración y conservación de yacimientos arqueológicos que ya ha trabajado anteriormente con nosotros y que ofrece una garantía para el resultado de esta intervención".

"Para este equipo de Gobierno, la puesta en valor de la Villa del Mitra ha sido siempre un objetivo prioritario", ha señalado el alcalde, recordando que el Ayuntamiento impulsó en 2016 su declaración como Bien de Interés Cultural y adquirió en 2018 los terrenos correspondientes al área excavada.

"A partir de ese momento volvimos a darle un impulso arqueológico al yacimiento con el objetivo de convertirlo en un espacio visitable y mostrar uno de los conjuntos romanos más importantes del sur de la provincia de Córdoba", ha afirmado.

La Villa del Mitra está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica. Las excavaciones realizadas en 1972, 1973 y 1981 permitieron descubrir el sector central de la parte residencial de la villa, con diferentes dependencias y mosaicos geométricos y figurativos, además de esculturas como las dedicadas a Mitra, Dioniso y Eros. Los materiales hallados sitúan la ocupación principal del enclave entre los siglos III y IV después de Cristo.

Las nuevas investigaciones desarrolladas entre noviembre de 2022 y mayo de 2023 permitieron documentar otros espacios termales dotados de hipocausto y una estancia rectangular con dos bancos laterales y numerosos fragmentos de huesos con evidencias de haber sido cocinados. Estas características permitieron identificar este espacio como un mitreo o lugar de culto al dios Mitra, el tercero localizado hasta el momento en la península ibérica y situado a escasos metros del lugar donde apareció la excepcional escultura de Mitra Tauróctonos.

"El descubrimiento del mitreo ha aportado un valor arqueológico y científico aún mayor a este yacimiento y ha despertado el interés de investigadores y especialistas a nivel nacional e internacional", ha subrayado Priego, quien ha asegurado que la actuación actual "permitirá conservar adecuadamente estas estructuras, mejorar su lectura y facilitar que puedan ser conocidas y disfrutadas por la ciudadanía".

Por su parte, Francisco Casas ha explicado que el yacimiento "ya disponía de un sistema de visitas gratuitas, tanto para grupos concertados a través de la Oficina de Turismo o del Museo Arqueológico como para las personas que se acercaban al recinto". Una vez finalizada la intervención, el Ayuntamiento procederá a acondicionar nuevamente el conjunto y recuperará las visitas abiertas al público y las visitas guiadas para grupos.

La directora de la intervención, Blanca García, ha indicado que "las obras se encuentran ya en su fase final y que los trabajos se completarán con la eliminación de la vegetación invasiva". La especialista ha destacado especialmente la conservación del mitreo, que presentaba un importante estado de deterioro, y ha explicado que la consolidación realizada permite ahora comprender y observar con mayor claridad la estructura de este espacio de culto.

El Ayuntamiento también ha solicitado una nueva ayuda a la Diputación de Córdoba para continuar ampliando el conocimiento y la superficie visitable de la Villa del Mitra. El proyecto presentado a la convocatoria provincial de 2026 cuenta con un presupuesto total de 87.337,80 euros, de los que se han solicitado 50.000 euros a la institución provincial y el Consistorio prevé aportar los 37.337,80 euros restantes.

Esta futura actuación se desarrollaría en la parcela situada al norte del área actualmente excavada, adquirida por el Ayuntamiento en 2025, donde las investigaciones geofísicas y arqueológicas han detectado la continuidad de diferentes estructuras de la villa. El proyecto contempla la demolición de las construcciones existentes y la ejecución de nuevas excavaciones para delimitar la extensión completa de la residencia principal, restaurar las estructuras que puedan aparecer, ampliar la zona visitable y avanzar en el diseño de un sistema de cerramiento y cubrición que proteja el conjunto.

"Estamos impulsando nuestra cultura, nuestro patrimonio y la proyección de Cabra para que los importantes recursos arqueológicos y turísticos en los que estamos invirtiendo fondos públicos reviertan en la sociedad egabrense mediante su conservación, su difusión y la llegada de visitantes", ha concluido Fernando Priego.