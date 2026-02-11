Cacoa activa el Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias para colaborar en la evaluación de daños por el temporal. - CACOA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa) ha reforzado su trabajo con el 112 Andalucía con la activación del Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias (GAVE) para colaborar en la evaluación de daños por el temporal y la toma de decisiones urgentes.

Según ha detallado Cacoa en un una nota, con motivo del Día Europeo del 112, que pone en valor el número único de emergencias en toda la Unión Europea, que facilita una respuesta más rápida y coordinada ante cualquier situación de riesgo, el Cacoa ha valorado la puesta en marcha y consolidación del GAVE, una estructura técnica pionera en Andalucía que integra a arquitectos formados específicamente para intervenir en situaciones de emergencia, evaluación de daños y protección de la población.

El GAVE ha demostrado recientemente su capacidad operativa en situaciones reales con su activación durante las borrascas Leonardo y Marta que han provocado importantes episodios de viento y lluvia en distintos puntos de Andalucía.

En concreto, durante el pasado fin de semana, el Consejo activó el Grupo de Arquitectos Voluntarios y a una veintena de profesionales que realizaron inspecciones técnicas sobre el terreno en coordinación con el 112, la Guardia Civil, el CSIC y los equipos de gobierno municipal, acometiendo tareas de apuntalamiento y evacuación urgente.

Como ha explicado el coordinador del grupo de profesionales voluntarios, Gonzalo Martín Benavides, siguiendo instrucciones de la Dirección General de Emergencias se ha procedido a las "inspecciones con gran vigilancia a la situación deslizante de las edificaciones en ladera, y especial atención a los terrenos arcillosos". Por esta razón --y en colaboración con geólogos y otros especialistas-- "todavía se encuentran cinco compañeros arquitectos sobre el terreno, supervisando la zona".

Las actuaciones se desarrollaron en 16 municipios afectados de manera especial por el temporal, siendo algunos de ellos Benaoján, Cortes de la Frontera y Cartajima (Málaga), y Villaluenga del Rosario, Grazalema, Ubrique, Alcalá del Valle, Puerto Serrano y Torre-Alháquime (Cádiz), analizando daños, valorando riesgos estructurales y apoyando la toma de decisiones sobre evacuaciones y medidas preventivas.

Desde el Cacoa han agradecido la disponibilidad, profesionalidad y compromiso de los arquitectos voluntarios, que han puesto su conocimiento técnico al servicio de la ciudadanía en un contexto de gran complejidad.

En el Día Europeo del 112, el Cacoa ha subrayado el papel de la arquitectura como "servicio público esencial", especialmente en situaciones de emergencia, donde "una evaluación técnica rigurosa y temprana puede ser determinante para salvar vidas y reducir daños".

Así, el GAVE es fruto del convenio de colaboración firmado entre el Consejo y la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, actualmente Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, con el objetivo de mejorar la coordinación y la eficacia en la respuesta ante terremotos, inundaciones, temporales y otras catástrofes naturales que puedan afectar a edificaciones públicas y privadas, así como al patrimonio histórico.

De este modo, el acuerdo establece como ejes fundamentales la formación continua de los arquitectos colegiados en materia de protección civil, la creación de grupos provinciales de intervención rápida, la elaboración de un protocolo común de evaluación de daños y la implantación de una señalética homogénea que permita identificar el nivel de peligrosidad de los inmuebles afectados tras una emergencia.

Estas actuaciones se enmarcan en una estrategia más amplia de cultura de la prevención, orientada a "minimizar riesgos, proteger a las personas y facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades y los servicios de emergencia".

Este contexto ha permitido constituir grupos de arquitectos expertos en evaluación de daños en todos los colegios provinciales andaluces, reforzando la capacidad de respuesta técnica en el territorio.

Uno de los hitos más relevantes del GAVE ha sido su participación en el simulacro general 'Respuest@_25', organizado por la Junta de Andalucía en noviembre de 2025 Cádiz, dentro del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía.

En este ejercicio de gran escala, el GAVE del Cacoa desplegó 40 arquitectos organizados en 18 equipos de inspección que realizaron más de 130 evaluaciones de edificaciones dañadas en el escenario simulado. Esta intervención permitió poner a prueba los protocolos de actuación, unificar criterios técnicos y reforzar la coordinación con los distintos cuerpos de emergencia y administraciones.

Por último, el Consejo ha reafirmado así su compromiso de seguir colaborando estrechamente con las administraciones públicas y los servicios de emergencia para construir una Andalucía "más preparada, resiliente y segura, donde la prevención, la formación y la coordinación sean pilares fundamentales de la respuesta ante catástrofes naturales".