La caída de un cable de alta tensión obliga al corte de un tramo de la A-7 a la altura de Almuñécar (Granada)

La caída de un cable de alta tensión obliga al corte de un tramo de la A-7 a la altura de Almuñécar - DGT

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La caída de un cable de alta tensión ha obligado al corte de un tramo de la A-7 en ambos sentidos a su paso por Almuñécar (Granada) y se ha habilitado un desvío alternativo por la N-340, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El primer aviso sobre la caída de la infraestructura se produjo en torno a las cuatro y cuarto de la madrugada afectando a ambos sentidos de la autovía, en el kilómetro 913.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial, que durante la madrugada han tenido varias intervenciones en la provincia a causa de las fuertes rachas de viento y atribuye también esta incidencia a las condiciones climatológicas que han azotado la zona, según han señalado a Europa Press desde el Consorcio Provincial.

El 112 también alertó a la empresa suministradora Endesa, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras. La Dirección General de Tráfico ha confirmado a las 13,30 horas el corte total de la vía en ambos sentidos entre los kilómetros 910 al 920. Se ha establecido un desvío alternativo por la N-340.