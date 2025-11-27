CaixaBank analiza el presente y futuro de la PAC en un encuentro con empresarios agrarios andaluces. - CAIXABANK

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha celebrado una nueva edición de su jornada anual en el Hipódromo del Real Club Pineda de Sevilla, en la que unos 300 empresarios del mundo agrario han analizado de la mano de la presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria, Silvia Capdevila Montes, el presente y futuro de la PAC. Un encuentro que se ha consolidado como la "cita de referencia del sector agrario a nivel andaluz".

Según ha informado la entidad en una nota, Capdevila es presidenta de este organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tiene como misión principal hacer que las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) se apliquen "estrictamente" a lograr los objetivos de esta política, llegando de manera eficaz a los beneficiarios dentro de los plazos previstos y fomentando una aplicación homogénea de las ayudas de la PAC en todo el territorio del Estado.

En este sentido, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes a la jornada AgroBank en Sevilla. Ante unos 300 empresarios, Zafra ha subrayado el "firme compromiso" de la entidad con el desarrollo del sector agroalimentario andaluz, destacando su "papel esencial" en la economía y en la preservación del mundo rural.

"El sector agroalimentario andaluz ocupa un lugar muy importante en el mantenimiento del mundo rural y en el global de la economía andaluza. En nuestro compromiso con esta comunidad, AgroBank sigue trabajando para impulsar su transformación, con la sostenibilidad, la digitalización y la innovación como palancas indispensables", ha afirmado.

Además, ha resaltado la relevancia de las ayudas de la PAC para los profesionales del campo. "Sabemos la importancia que tienen las ayudas de la PAC para nuestros clientes, y por eso cada año facilitamos y agilizamos su gestión". AgroBank ha puesto a disposición de los clientes andaluces este año 7.000 millones de euros en financiación preconcedida para ayudar a agricultores y ganaderos a disponer de los fondos de la PAC de "manera anticipada", ha detallado la entidad.

Por su parte, Capdevila ha señalado que "la PAC actual mantiene su apuesta por la sostenibilidad, la simplificación y el relevo generacional. Nuestro compromiso es garantizar ingresos dignos para agricultores y ganaderos, reducir cargas administrativas y reforzar la resiliencia del sector frente a los retos climáticos y geopolíticos".

Además, ha añadido que "de cara a la PAC futura, que comienza a negociarse, desde España apostamos por un modelo que reconozca la importancia del sector agroalimentario europeo y español, y que dé respuesta a los grandes retos a los que nos enfrentamos, como es el relevo generacional, y la incorporación de jóvenes y mujeres al campo". Y, ha resaltado que "nuestro objetivo es construir un sector agroalimentario capaz de garantizar ingresos estables y contribuir a la transición verde y digital que demanda la sociedad".

Sin embargo, para la directora de CaixaBank Wealth Management, Belén Martín Sanz, "estos foros nos brindan la oportunidad de escuchar directamente a los clientes, compartir experiencias y anticiparnos a los retos que afectan a su patrimonio y actividad empresarial". "En CaixaBank Wealth Management creemos que la proximidad con nuestros clientes es fundamental para comprender sus necesidades y acompañarles en cada etapa de su desarrollo financiero y empresarial", ha apostillado.

AgroBank, la línea de negocio agro de CaixaBank, es la "primera entidad financiera del sector agroalimentario en España" por presencia de oficinas y cuota de mercado. Presta servicio a 500.000 clientes, por lo que más de uno de cada dos agricultores y ganaderos de España es cliente de AgroBank.

Según ha explicado la entidad, su propuesta de valor supone un compromiso con el mundo rural desde los puntos de vista financiero, social y de innovación, articulado a través de tres ejes. En el eje financiero, la apuesta de AgroBank por el sector agroalimentario ha supuesto que, en 2024, facilitara al conjunto de la cadena agroalimentaria más de 33.500 millones de euros en financiación.

La línea de negocio de CaixaBank especializada en el sector agroalimentario cuenta con 1.140 oficinas y gestores especializados distribuidos en toda España, con presencia en todas las provincias, especialmente en municipios rurales. En el eje social y en línea con su apuesta por el mundo rural, AgroBank está profundamente implicado en ayudar a superar algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector.

Para afrontar el necesario relevo generacional, AgroBank ha puesto en marcha junto al Basque Culinary Center la iniciativa 'Impulso Agro', dirigida a visibilizar a jóvenes que, a través de su trabajo y sus proyectos, están contribuyendo a su transformación del sector agroalimentario español.

Del mismo modo, AgroBank ha mostrado su apoyo a la diversidad y al papel de la mujer rural, a través de distintas iniciativas entre las que destacan el programa de mentoring 'Crecemos Juntas' en colaboración con el Ministerio de Agricultura, o la Cátedra 'Mujer, Empresa y Mundo Rural' con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). También, la entidad cuenta con la Cátedra AgroBank de la Universidad de Lleida, desde la que impulsa y apoya la investigación y la transferencia de conocimiento entre los ecosistemas académico y el empresarial.

Y, por último, un eje de innovación y sostenibilidad con los que ayudar a impulsar la transformación del sector. En este sentido, AgroBank ha lanzado una nueva edición de 'AgroBank Tech Digital INNovation', el mayor programa de aceleración de startups para el sector agroalimentario. Con esta iniciativa la entidad se posiciona como el principal referente para ofrecer al sector soluciones tecnológicas.

Y para apoyar toda esta oferta de valor, la entidad ha lanzado AgroBank HUB, una plataforma digital para clientes y no clientes que tiene como objetivo contribuir a la transformación del campo español, impulsar la innovación, la sostenibilidad y reforzar la comunicación entre los distintos agentes del sector.

El modelo de banca privada de CaixaBank está formado por un equipo de más de 1.100 gestores especializados acreditados, con una experiencia media de quince años, y con 75 centros Private Banking y once centros exclusivos Global Wealth que le permiten asegurar que los clientes siempre reciben un trato cercano.

En 2025, CaixaBank fue elegida por tercer año consecutivo como la 'Mejor Entidad de Banca Privada en España' en los Global Private Banking Awards de la revista británica Euromoney, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional.

CaixaBank Wealth Management ha recibido el "máximo galardón" nacional de Euromoney en siete ocasiones en los últimos once años. Además, las revistas PWM y The Banker (Grupo Financial Times) la han reconocido como la 'Mejor Entidad de Banca Privada en Innovación en Europa'.

La propuesta de valor de CaixaBank Wealth Management ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global ya sea independiente como no independiente, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos, seguros de ahorro y otros productos de gestión.