CaixaBank cuenta en el 'Mes Social' con un 7% más de voluntarios que en el año anterior, con récord de participación

Una voluntaria de CaixaBank con un usuario en el 'Mes Social'. - CAIXABANK

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado CaixaBank ha movilizado a más de 2.800 voluntarios y ha beneficiado a 20.300 personas en situación de vulnerabilidad en Andalucía durante el 'Mes Social', una cuarta edición con cifras récord de participación que ha acercado el voluntariado a empleados de la entidad financiera, familiares, amigos y clientes.

Según ha informado CaixaBank en una nota, durante el mes de mayo y los primeros días de junio, han participado en esta iniciativa solidaria un 7% más de voluntarios que en la edición anterior, lo que "consolida Voluntariado CaixaBank como uno de los mayores voluntariados corporativos a nivel nacional" y que coincide, este 2026, con el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, una conmemoración promovida por Naciones Unidas para reconocer la contribución del voluntariado a la construcción de sociedades más inclusivas, resilientes y sostenibles.

Asimismo, el 'Mes Social', abierto a toda la ciudadanía, ha permitido impulsar 800 actividades solidarias en Andalucía gracias a la colaboración de más de 300 entidades sociales de ámbito local, cuya experiencia y conocimiento de las necesidades de cada territorio resultan "fundamentales para maximizar el alcance de cada iniciativa".

A nivel nacional, más de 19.500 voluntarios han participado en actividades del 'Mes Social', que han beneficiado a más de 155.000 personas en situación de vulnerabilidad. Los resultados alcanzados reflejan el "creciente" compromiso solidario de empleados, familiares, clientes y ciudadanos que participan en las iniciativas impulsadas por Voluntariado CaixaBank, en colaboración con la Fundación la Caixa y empleados del Grupo CaixaBank.

De este modo, la solidaridad y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad han vuelto a movilizar a cientos de participantes durante esta edición. Entre las actividades, ha destacado la campaña solidaria de recogida y clasificación de ropa en Granada destinada a personas en situación de vulnerabilidad, en colaboración con la Asociación ALFA, lo que benefició a cerca de 300 personas.

Por su parte, en Sevilla, los voluntarios compartieron un paseo en barco por la Sevilla monumental con los usuarios de las entidades sociales San Juan de Dios y San Vicente de Paúl, una iniciativa que reunió a más de 100 personas en una jornada de convivencia, ocio e inclusión social.

VOLUNTARIADO CAIXABANK

Voluntariado CaixaBank se constituye como "una de las mayores iniciativas de voluntariado en España" y su propósito es acercar la práctica de acciones solidarias a toda la ciudadanía en el Año Internacional de Voluntariado. Con una trayectoria de más de 20 años, la asociación está formada por empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación 'la Caixa', así como amigos, familiares, clientes de CaixaBank y todas aquellas personas que quieran participar en actividades solidarias.

Gracias al trabajo conjunto con alrededor de 2.500 entidades sociales y fruto de la implicación de cerca de 24.000 voluntarios, el programa de Voluntariado CaixaBank ayuda a más de 755.000 personas vulnerables en toda España, mediante actividades relacionadas con la educación, la digitalización, el acompañamiento a personas vulnerables y el medioambiente, entre otras.

Igualmente, el fomento del voluntariado corporativo es "una de las líneas de actuación de CaixaBank". Para la entidad, esta es una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, ofrece servicios y soluciones para entidades sociales y personas en riesgo de vulnerabilidad.