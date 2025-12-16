Caixabank reconoce al CEO de Q Hotels, Luis Chabrera, con el Premio 'Hotels&Tourism' en Andalucía

El CEO de Q Hotels, Luis Chabrera, recibe el 'Premio CaixaBank Hotels&Tourism'. - CAIXABANK

SEVILLA 16 Dic.

CaixaBank ha otorgado al CEO de Q Hotels, Luis Chabrera, el 'Premio CaixaBank Hotels&Tourism' en Andalucía. En su octava edición, los 'Premios CaixaBank Hotels & Tourism' han querido servir de reconocimiento a los "líderes con estrella", personas que destacan por su "liderazgo transformador", capaces de proyectar e implementar "cambios de calado" en las empresas, grupos o cadenas que dirigen o lideran, ya sea un giro completo en la estrategia global o en un ámbito en concreto, como la innovación o la sostenibilidad.

Tal y como ha emitido la entidad en una nota, Q Hotels ha recibido este reconocimiento de CaixaBank por su proyecto de expansión y consolidación en Andalucía, especialmente en Cádiz y Sevilla, donde ha apostado por convertir cada alojamiento "en un auténtico destino experiencial, combinando diseño, calidad 'boutique' y fuerte componente emocional".

De esta forma, bajo la dirección de Luis Chabrera, la cadena ha implementado iniciativas de eficiencia energética, impulso a la sostenibilidad turística y generación de empleo, reforzando el tejido socioeconómico local. La transformación ha consistido en la creación de nuevos complejos, un aumento de un 50 por ciento en facturación en 2024, y un "tejido humano sólido", con más de 360 trabajadores solo en el área hotelera.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha apuntado que esta edición de los 'Premios Hotels & Tourism' de CaixaBank ponen el foco "en algo muy complicado", como es "el conjunto de habilidades para liderar un proyecto de transformación, logrando que toda una organización se implique en un cambio y reme en una dirección distinta a la habitual, a veces contra viento y marea".

Al hilo, ha apuntado que para lograrlo, no sólo es necesaria la visión estratégica y el conocimiento técnico, también lo es "la capacidad para ilusionar a todo un equipo, sin el cual cualquier cambio se volvería una tarea imposible".

En este sentido, Chabrera ha agradecido el reconocimiento y ha celebrado este premio que "supone un impulso para seguir apostando por una forma de entender la hotelería que convierte cada establecimiento en un destino en sí mismo". En relación, ha destacado que el equipo se esfuerza para que los huéspedes vivan "experiencias únicas", desde el interiorismo hasta el trato cercano, y ha subrayado que la esencia andaluza forma parte del ADN de la compañía "y se refleja en cada rincón".

El próximo 21 de enero, CaixaBank Hotels & Tourism reunirá a todos los premiados de esta edición en un acto en el 'stand' que la entidad financiera tendrá en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebrará en Madrid. Bajo este contexto, CaixaBank Hotels & Tourism, que cuenta actualmente con una cartera de créditos total al sector del alojamiento turístico cercana a los 10.000 millones de euros y más de 13.000 clientes, está posicionada como un referente para este segmento de empresas.

Gracias a su especialización en el sector turístico, CaixaBank tiene capacidad para "detectar y adaptarse con agilidad a sus necesidades" y apoyar a este tipo de empresas con el servicio personalizado que requieren a través de un equipo de más de 30 profesionales especializados en el mercado hotelero y los más de 2.200 gestores de la entidad expertos en el asesoramiento empresarial.

A través de CaixaBank Hotels & Tourism, la entidad pone a disposición del mercado hotelero una oferta de productos y servicios "diferenciales" para ayudar a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes subsectores como hoteles, alojamientos turísticos y campings.

Además, CaixaBank Hotels & Tourism tiene una "sensibilidad especial" con los proyectos sostenibles, como por ejemplo aquellos que incorporan mejoras en eficiencia energética, accesibilidad, gestión del agua y residuos, o que promuevan la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión.