CaixaBank renueva su alianza como "partner estratégico" de la Academia de Cine de Andalucía y los Premios Carmen

Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, y Marta Velasco, presidenta de la Academia de Cine de Andalucía - CAIXABANK

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank se ha consolidado como "partner estratégico" de la Academia de Cine de Andalucía y de sus Premios Carmen del Cine Andaluz, tras la renovación del acuerdo de colaboración entre ambas entidades, "reforzando así su compromiso con el desarrollo de la industria audiovisual andaluza".

La última edición de los galardones, la quinta, se celebró en 2026 en la ciudad de Granada, "confirmando la consolidación de estos premios como una cita de referencia en el panorama cinematográfico andaluz", tal y como ha subrayado la entidad bancaria en una nota de prensa. La próxima edición tendrá lugar en 2027, manteniendo su carácter itinerante por las distintas provincias de la comunidad.

Así, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha destacado "el valor de esta alianza con la Academia de Cine de Andalucía y con sus Premios Carmen, que se han consolidado como un referente para la industria cinematográfica en nuestra comunidad".

Zafra ha subrayado también "la importancia de unos galardones que recorren Andalucía, contribuyendo a vertebrar el territorio y acercar la cultura a todos los rincones".

Por su parte, la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, ha agradecido a la entidad bancaria "el respaldo estratégico de CaixaBank, una compañía comprometida con el impulso de la cultura, sus profesionales y el tejido empresarial, tanto en Andalucía como en el conjunto del país".

Gracias a este acuerdo, durante la última edición de los Premios Carmen, celebrada en Granada, clientes de CaixaBank pudieron disfrutar de invitaciones a la gala, ensayos y eventos post-gala.

Además, tuvieron la posibilidad de vivir la experiencia desde dentro con cobertura en tiempo real y participar en sorteos y accesos especiales CaixaBank reafirma así su papel como partner estratégico de los Premios Carmen del Cine Andaluz, ampliando su apoyo a la cinematografía andaluza a lo largo de todo el año con proyecciones, encuentros y diversas actividades culturales.

Estas iniciativas se desarrollan a través de Culture-Xperience, la línea de programación cultural de la entidad dirigida a los amantes del cine.