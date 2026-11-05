Caja Rural Granada acerca a sus clientes a Doña Paquita, una nueva herramienta digital para aprender y resolver dudas

Caja Rural Granada pone a disposición de sus clientes Doña Paquita, una aplicación gratuita concebida para acompañarles en su día a día y ayudarles a desenvolverse con mayor facilidad y confianza en el entorno digital - CAJA RURAL DE GRANADA

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural Granada pone a disposición de sus clientes Doña Paquita, una aplicación gratuita concebida para acompañarles en su día a día y ayudarles a desenvolverse con mayor facilidad y confianza en el entorno digital.

Según señalan en un comunicado, Doña Paquita nace con la idea sencilla de hacer que la tecnología sea más cercana y accesible. Para utilizarla no es necesario tener conocimientos tecnológicos ni emplear palabras complicadas. Los usuarios pueden hablar con ella por voz o escribirle y plantearle sus dudas con naturalidad, como lo harían con una persona de confianza.

Entre sus principales funcionalidades destaca su dimensión de educación financiera y acompañamiento digital. Doña Paquita puede explicar de manera sencilla conceptos financieros, ayudar a utilizar la banca digital Ruralvía y ofrecer orientación sobre cómo detectar intentos de fraude.

La aplicación permite, además, resolver dudas relacionadas con el día a día y acceder a diferentes contenidos pensados para fomentar una vida activa y mantener la autonomía.

Los usuarios pueden encontrar ejercicios para mantenerse en forma, juegos y retos para entrenar la memoria, la atención y la concentración, contenidos de ocio e información útil sobre actividades y ayudas, así como propuestas para organizar pequeñas tareas cotidianas.

Otro de los espacios de Doña Paquita está dedicado a la conversación y los recuerdos. La aplicación puede proponer temas relacionados con las experiencias personales, los pueblos, las historias de toda la vida o los recuerdos, favoreciendo una conversación agradable y estimulando la memoria.

"Con esta aplicación gratuita Caja Rural Granada refuerza su compromiso con la sociedad poniendo a su disposición una herramienta que combina educación financiera, acompañamiento y bienestar, facilitando una digitalización útil, accesible y al servicio de las personas.", ha indicado Juan Antonio García, responsable de Gabinete Técnico de Caja Rural Granada.

Para usar la app Doña Paquita, basta con descargarla en el móvil (desde Apple Store o Google Play) y seguir los pasos indicados.