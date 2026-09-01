Archivo - Caja Rural Granada habilita financiación sin coste para afectados por los terremotos - CAJA RURAL DE GRANADA - Archivo

GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural Granada ha habilitado una línea especial de financiación dirigida a las personas, familias, autónomos y empresas afectados por los terremotos registrados durante el pasado mes de agosto en distintos municipios de la provincia, con el objetivo de facilitar la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas.

Así lo ha dado a conocer la entidad en un comunicado, en el que precisa que esta medida permitirá anticipar, sin coste financiero para el solicitante, el importe de las indemnizaciones reconocidas por el Consorcio de Compensación de Seguros, evitando así que los afectados tengan que esperar al cobro efectivo de las mismas para acometer las reparaciones y actuaciones necesarias en viviendas, negocios y demás inmuebles dañados.

La financiación estará disponible para aquellos afectados que acrediten el reconocimiento del siniestro por parte del Consorcio de Compensación de Seguros y contará con una tramitación ágil a través de la red de oficinas de Caja Rural Granada.

El presidente de Caja Rural Granada ha destacado que "como única entidad financiera con domicilio social en Granada, sentimos una especial responsabilidad con nuestra tierra y con las personas que están sufriendo las consecuencias de estos terremotos. Queremos aportar soluciones que ayuden a las familias y empresas afectadas a recuperar cuanto antes la normalidad en sus vidas y en su actividad económica".

COMPROMISO CON LA RECUPERACIÓN DE LA PROVINCIA

La habilitación de esta línea especial de financiación se enmarca dentro del conjunto de iniciativas que Caja Rural Granada está promoviendo para apoyar la recuperación social y económica de los municipios afectados por la actividad sísmica registrada en la provincia durante el mes de agosto.

La entidad continúa trabajando y colaborando con administraciones públicas, instituciones y entidades sociales para contribuir a la recuperación de las zonas afectadas y ayudar a las familias y empresas que han sufrido las consecuencias de los terremotos.

Asimismo, Caja Rural Granada seguirá estudiando nuevas actuaciones que, en el marco de su compromiso cooperativo y de su acción social, permitan contribuir a la mejora de la calidad de vida de los afectados y al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los municipios ante situaciones de emergencia.

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

Las personas interesadas podrán obtener información sobre esta línea especial de financiación en cualquiera de las oficinas de Caja Rural Granada, donde recibirán asesoramiento personalizado sobre las condiciones y documentación necesarias para formalizar la operación.

"Caja Rural Granada reafirma así su compromiso histórico con la provincia, poniendo sus recursos y capacidades al servicio de las personas, empresas y municipios afectados para contribuir a una pronta recuperación de la normalidad", señalan.