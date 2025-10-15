Caja Rural Granada lanza 'Jovenin.music', una plataforma que acerca al lado más personal de la música

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural Granada ha presentado 'Jovenin.music', una plataforma creada para que los jóvenes vivan la música desde dentro. La iniciativa, enmarcada en el programa 'Joven in' de la entidad, ofrecerá momentos únicos donde la música "sucede de verdad", ensayos, estudios de grabación, rodajes o 'backstage'.

Son lugares que normalmente quedan fuera del alcance del público y que en esta plataforma "se abren para ser vividos en primera persona a través de este proyecto musical de la entidad", según ha informado Caja Rural Granada en una nota de prensa este miércoles.

Además, a lo largo del año, se ofrecerán otras oportunidades para sentir la música de cerca: acceso 'premium' a conciertos, descuentos exclusivos en festivales, formación musical o encuentros exclusivos con artistas. Recientemente, Caja Rural Granada realizó el relanzamiento de su programa financiero para jóvenes de entre 14 y 30 años.

Entre otras ventajas, los usuarios de 'Joven in', pueden "gestionar todo desde su móvil, pagar y retirar efectivo en el extranjero sin comisiones por cambio de divisa, conseguir el Carné Joven Internacional ISIC de forma gratuita y acceder a multitud de descuentos en más de 600 marcas a través de la Plataforma Vip District".

Ahora, "con 'Jovenin.music', la entidad da un paso más allá, con un proyecto cultural que conecta a los jóvenes con la música desde su propio lenguaje y sus pasiones y potenciando el valor que une a las Cajas Rurales: la cercanía. Una forma diferente de estar presente en sus vidas, no solo a través de productos financieros, sino también de experiencias reales en los lugares donde la música se crea, se comparte y se siente de verdad", ha explicado el director de Negocio de Caja Rural Granada, José Aurelio Hernández.

"Deseamos estar presentes en el día a día de los jóvenes, no solo como Entidad financiera, sino como aliado en sus intereses, sus planes y sueños", ha añadido. Uno de los primeros momentos musicales consistirá en el sorteo del Miami Music Trip, una semana 'non-stop' en el corazón de la ciudad norteamericana, respirando la escena musical desde dentro.

Hasta el próximo 23 de noviembre, los jóvenes podrán inscribirse y participar en el sorteo de esta experiencia para dos personas en Miami, que tendrá lugar en febrero de 2026. Los ganadores acudirán a conciertos, rodajes de videoclip, visitarán estudios, asistirán a una entrega de premios y realizarán rutas por los lugares donde la música ha hecho historia.