Calcinado un camión de la basura en Jaén por "los efectos de un residuo no autorizado" depositado en un contenedor

Estado en el que ha quedado el camión de recogida de basura tras el fuego. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Jaén han sofocado en la madrugada de este miércoles el incendio de un camión del servicio municipal de recogida de basura de la ruta del Polígono de Los Olivares, que ha quedado "calcinado como consecuencia de los efectos de un residuo no autorizado depositado en un contenedor".

La concejala de Seguridad, María del Carmen Angulo, ha explicado que los efectivos del citado cuerpo se desplazaron a la zona industrial tras el aviso de fuego en un camión de FCC, concesionaria del servicio de recogida de basura, "que ha sido declarado siniestro total tras arder en cuestión de minutos".

El vertido a un contenedor de "un residuo no autorizado motivó el incendio en el interior de la cuba del camión sin que, afortunadamente, haya que lamentar daños personales", según ha informado en una nota el Ayuntamiento.

El conductor del vehículo "apenas tuvo tiempo de bajar del vehículo sin que sirvieran de nada sus esfuerzos para sofocar con el extintor del propio camión el fuego".

La edil ha señalado la importancia de garantizar el civismo tanto de ciudadanos como de empresas y observar el cumplimiento de las normas básicas en el depósito de basura en las zonas industriales.

"Este incidente ha sido, por desgracia, consecuencia de la situación de descontrol en el vertido que estamos intentando controlar con Policía y empresa concesionaria; sin el concurso de todos, esto no es posible", ha declarado.

Angulo ha indicado que, a la vista de estas situaciones, "no queda más remedio que intensificar la campaña de control de vertidos a través de la Policía Local con todas sus consecuencias".

"Del mismo modo que ha ocurrido con este camión un vertido de un residuo peligroso, un resto de pintura o cualquier otra cosa que no debe depositarse en un contenedor ordinario podría haber tenido consecuencias mayores si afecta a personas o a establecimientos del entorno porque el fuego se hubiera producido en el contenedor o por un vertido incontrolado junto a él", ha subrayado.