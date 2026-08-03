El calor activa el aviso naranja en Málaga y el amarillo en Almería este martes por temperaturas de hasta 40ºC

Archivo - Bañistas disfrutan de la playa de La Malagueta, donde Málaga y provincia está en aviso naranja por altas temperaturas. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras el paso de la cuarta ola de calor del verano, las altas temperaturas continúan azotando una semana más a la comunidad andaluza, poniendo bajo aviso este martes, 4 de agosto, a diversos puntos de la provincia de Málaga, en nivel naranja, y a zonas de Almería, en amarillo, por temperaturas de hasta 40ºC.

Así lo expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, que explica que los avisos por calor se mantendrán vigentes desde las 13,00 hasta las 21,00 horas en todos los casos.

En concreto, la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce estará bajo aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40ºC, acompañadas de vientos terrales, mientras que en la comarca de la Axarquía se espera que los termómetros alcancen los 36ºC.

Por otro lado, en Almería, el calor azotará las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez, así como el Levante almeriense, donde se prevé que el mercurio alcance los 38ºC y los 37ºC, respectivamente.

En el conjunto andaluz para la jornada de este martes se prevén cielos poco nubosos o despejados, aunque durante las primeras horas del día podrán registrarse nubes bajas en el entorno del Estrecho y la Sierra de Aracena (Huelva).

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas descenderán en la vertiente mediterránea oriental y en la provincia de Cádiz, con ligeras variaciones en el resto de la comunidad.

En cuanto al viento, soplará de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, donde se esperan intervalos de intensidad "fuerte".