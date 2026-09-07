El calor activa avisos amarillos este martes en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla con hasta 39 grados de máxima

Archivo - Dos personas con ropa veraniega durante una jornada de intenso calor en Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este martes, 8 de septiembre, avisos amarillos por altas temperaturas en comarcas de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, con hasta 39 grados de máxima.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las zonas que estarán bajo alerta amarilla durante el martes desde las 13,00 horas y las 21,00 horas serán la campiña cordobesa y sevillana, así como las comarcas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir, Andévalo y Condado (Huelva) y el litoral onubense.

En concreto, la campiña cordobesa y la sevillana serán las comarcas andaluzas donde se prevén las temperaturas más altas de Andalucía en el citado tramo horario con hasta 39 grados. Le siguen Andévalo y Condado (Huelva), Morena y Condado (Jaén) y el Valle del Guadalquivir de Jaén con 38 grados, mientras que el litoral de Huelva alcanzará los 36 grados.

Para la jornada del martes se esperan cielos poco nubosos en Andalucía, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo y presencia de polvo en suspensión en la mitad occidental.

Por su parte, las temperaturas localmente sufrirán un descenso en el tercio occidental, mientras que las máximas se encontrarán en ascenso en el área del Estrecho y experimentarán pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente oeste flojos a moderados.