El calor activa avisos este lunes en toda Andalucía excepto en Almería con hasta 40 grados de máxima

Archivo - Vecinos y visitantes de en una jornada calurosa en Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este lunes, 7 de septiembre, avisos naranja por calor en Córdoba, Jaén y Sevilla, donde las máximas estarán registradas en 40 grados; mientras que las provincias de Cádiz, Granada, Huelva y Málaga permanecerán en alerta amarilla por este mismo fenómeno meteorológico.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las zonas que estarán bajo aviso naranja durante el lunes desde las 13,00 horas y las 21,00 horas serán la campiña cordobesa y sevillana, así como las comarcas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir. En todas estas ubicaciones los termómetros podrán registrar temperaturas máximas de 40 grados.

Respecto al aviso amarillo por calor, la Aemet ha señalado que la campiña gaditana, la comarca cordobesa de Sierra y Pedroches, y las áreas de Aracena y Andévalo y Condado en Huelva llegarán a los 39 grados de máxima en el mismo tramo horario. Además, la Cuenca del Genil y la zona jiennense de Cazorla y Segura también se encuentra en nivel amarillo con el mismo pronóstico.

El resto de alertas amarillas por calor en Andalucía corresponden a la Subbética cordobesa, Guadix y Baza (Granada), el litoral de Huelva, Capital y Montes de Jaén, Antequera (Málaga) y las comarcas hispalenses de Sierra Norte y Sierra Sur en el mismo tramo horario que las citadas anteriormente, pero con 38 grados de máxima.

Para la jornada del lunes se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras e intervalos de nubes altas en el tercio occidental por la tarde, mientras que la Aemet ha pronosticado intervalos de nubes bajas y brumas o nieblas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho, así como polvo en suspensión en la mitad occidental.

En cuanto a las temperaturas, en general se esperan pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en la vertiente mediterránea y área del Estrecho y vientos flojos variables, con brisas, así como levante moderado en el Estrecho.