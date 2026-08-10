El calor activa este martes el aviso amarillo en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla por máximas de hasta 39 grados

Archivo - Varias personas se protegen del sol con sombreros. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor volverá a azotar este martes, 11 de agosto, a la comunidad andaluza, donde se activará el aviso amarillo por altas temperaturas en distintos puntos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, con máximas que podrán alcanzar los 39 grados.

Según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por calor estarán activos en todos los casos entre las 13,00 y las 21,00 horas.

El aviso afectará a la campiña cordobesa, la comarca granadina de Cuenca del Genil y la campiña sevillana, así como a casi todas las comarcas de la provincia de Jaén: Morena y Condado, Cazorla y Segura y Valle del Guadalquivir. En estas zonas, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 38 grados, mientras que en la campiña cordobesa el mercurio podría llegar hasta los 39 grados.

A nivel andaluz, para la jornada de este martes se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar bancos de niebla. Asimismo, se registrará nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior del extremo oriental, donde no se descartan tormentas ocasionales durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas subirán en el tercio occidental y registrarán pocos cambios en el resto de la comunidad. Por su parte, los vientos serán flojos y de dirección variable, con tendencia a soplar de componente oeste en la vertiente atlántica.