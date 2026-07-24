El calor activa este viernes el único aviso rojo del país en Almería por hasta 44ºC y sitúa a Málaga en nivel naranja

Archivo - Turistas se protegen del calor por las calles. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso rojo por altas temperaturas en la provincia de Almería, un nivel que implica un "peligro extraordinario", ante la previsión de que los termómetros alcancen hasta los 44 grados. Asimismo, el intenso calor motivará la activación del aviso naranja en distintas zonas de las provincias de Almería y Málaga.

Según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por altas temperaturas permanecerán vigentes entre las 13,00 y las 21,00 horas. En el caso del aviso rojo, afectará exclusivamente a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez, donde las máximas podrían alcanzar los 44 grados.

Asimismo, en las tierras almerienses, las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas, así como el Levante almeriense, permanecerán bajo aviso naranja por temperaturas que podrían llegar a los 40 grados. Además, el Poniente almeriense y la capital estarán en aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados, especialmente en las zonas del interior occidental.

Por su parte, en la provincia de Málaga, el aviso naranja estará vigente durante el mismo tramo horario en la comarca de Sol y Guadalhorce, donde se prevé que las temperaturas alcancen los 40 grados. En la Axarquía, la Aemet ha activado el aviso amarillo por máximas de hasta 37 grados, que podrían llegar a los 39 grados en las áreas del interior.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha instado a la ciudadanía a extremar la precaución ante los avisos meteorológicos por calor, toda vez que ha ofrecido una serie de recomendaciones para prevenir los riesgos asociados a las altas temperaturas. Así, aconseja beber agua de forma periódica y continua, como máximo, cada dos horas, aunque no se tenga sensación de sed.

La agencia pide prestar especial atención a las personas mayores, los enfermos crónicos y los niños pequeños, asegurarse de que beben mucha agua y evitar que salgan a la calle durante las horas centrales del día.

La EMA también recomienda consumir comidas ligeras y frescas durante estos días de altas temperaturas, así como evitar las comidas copiosas y muy calientes y el consumo de alcohol.

Asimismo, aconseja mantener cerradas las ventanas, las cortinas y las persianas más expuestas al sol durante las horas de más calor, además de utilizar el ventilador o el aire acondicionado. En caso de no disponer de estos aparatos, recomienda permanecer en las habitaciones más frescas de la vivienda, tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Cuando resulte necesario salir durante las horas de más calor, se debe utilizar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas. También recomienda vestir ropa clara y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, incluso durante los desplazamientos en coche, para mantener la hidratación.

El ejercicio y los esfuerzos físicos deben realizarse durante las primeras horas del día o al anochecer. Además, la EMA recuerda que no se puede dejar nunca a ninguna persona ni mascota en el interior de vehículos parados, "ni siquiera por un momento".

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 112, gratuito, multilingüe y activo las 24 horas, todos los días del año.