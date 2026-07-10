'Al Calor del Flamenco' arranca este sábado en la Posada del Potro de Córdoba con ocho espectáculos de cante y baile

Archivo - La Posada del Potro de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Posada del Potro de Córdoba volverá a convertirse este verano en uno de los principales escenarios del flamenco con la celebración de una nueva edición de 'Al Calor del Flamenco', un ciclo que reunirá desde este sábado a destacados artistas del cante y el baile.

Según ha informado el Ayuntamiento, el programa ofrecerá un total de ocho espectáculos gratuitos que tendrán lugar todos los sábados a las 22,00 horas, consolidando este espacio histórico como un punto de encuentro para aficionados y visitantes durante las noches.

El ciclo arrancará este sábado con la actuación de la cantaora Araceli Campillos y continuará el 18 de julio con Manuel Párraga. El apartado dedicado al baile llegará el 25 de julio de la mano de Raquel Baena y su grupo. El 1 de agosto será el turno de Antonio José Nieto al cante para continuar el 8 de agosto con Rafael Mesa 'El Guerra'. El 15 de agosto será el momento de Alba Martos, mientras que Ana Jiménez protagonizará la cita del 22 de agosto.

La clausura del ciclo tendrá lugar el 29 de agosto con el espectáculo de baile de María José Obregón y su grupo, "que pondrá el broche final a una programación diseñada para acercar al público diferentes expresiones del arte flamenco", ha indicado la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás.

La entrada a todos los espectáculos será libre hasta completar aforo. Las invitaciones podrán retirarse en la Posada del Potro desde 90 minutos antes del inicio de cada actuación. Con esta iniciativa, "el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la difusión del flamenco y por la programación cultural durante los meses de verano, ofreciendo una propuesta que combina patrimonio, tradición y talento en pleno corazón del casco histórico", ha expresado Albás.