El calor pone en alerta este sábado a toda Andalucía salvo Almería con avisos naranja y amarillo por hasta 40ºC

Archivo - Varias personas se refugian del sol con paraguas. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor seguirá azotando a la comunidad andaluza este sábado, 8 de agosto, lo que obligará a activar avisos por altas temperaturas en todas las provincias de la comunidad, excepto en Almería. La previsión de máximas que podrán alcanzar los 40ºC llevarán a decretar el aviso naranja en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, mientras que en Cádiz, Granada y Málaga permanecerá activo el aviso amarillo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en información consultada por Europa Press, los avisos por altas temperaturas permanecerán vigentes entre las 13,00 y las 21,00 horas en todas las zonas afectadas. En concreto, el aviso naranja se activará en la campiña cordobesa; las comarcas jiennenses de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir; la comarca onubense de Andévalo y Condado, y la campiña sevillana, donde se prevén temperaturas máximas de hasta 40ºC.

Por su parte, el aviso amarillo afectará a la campiña gaditana; las comarcas cordobesas de Sierra y Pedroches; la Cuenca del Genil, en Granada; Aracena, en Huelva; Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén; Antequera, en Málaga, y las sierras Norte y Sur de Sevilla, donde los termómetros podrán alcanzar los 38ºC.

Además, el litoral de Huelva también permanecerá bajo aviso amarillo por temperaturas máximas de 37ºC, aunque la Aemet precisa que en zonas del interior de esta comarca los registros podrán alcanzar puntualmente los 39ºC.

A nivel andaluz, para este sábado se prevén cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la comunidad. No obstante, se esperan intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, sin descartar la presencia de bancos de niebla. Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde podrán registrarse chubascos y tormentas durante la tarde, acompañados de rachas de viento muy fuertes.

En cuanto a las temperaturas, descenderán en el tercio occidental y se mantendrán sin cambios en el resto de Andalucía. Los vientos soplarán flojos y variables, aunque tenderán a componente oeste en la vertiente atlántica.