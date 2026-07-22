El calor pone este jueves a seis provincias andaluzas en aviso naranja por 42ºC y amarillo por tormentas en Almería

Archivo - Varias personas se refugian del sol con paraguas en una jornada con altas temperaturas en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves 22 aviso naranja por calor en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 41 grados y alerta amarilla por temperaturas máximas en Sevilla, así como por tormentas en la provincia de Almería que podrían ir acompañadas localmente de granizo y rachas de viento muy fuertes. De esta forma, Huelva sería la única provincia andaluza exenta de avisos en esta jornada.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, en la zona gaditana de Grazalema se encuentra activado el aviso naranja por altas temperaturas de 41 grados en el entorno de Jimena de la Frontera entre las 13,00 y las 21,00 horas. Además, en Sol y Guadalhorce (Málaga), se esperan 39 grados que podrían superarse hasta alcanzar los 42 grados en el interior y en el extremo occidental de la zona.

Asimismo, la Aemet ha activado alerta naranja en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas; en las áreas granadinas de Cuenca del Genil y Guadix y Baza; en las zonas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura y en el Valle del Guadalquivir de Jaén; en Antequera (Málaga) y en la campiña cordobesa por temperaturas máximas de 40 grados en el mismo tramo horario.

Por su parte, la citada zona del Valle del Almanzora y Los Vélez también se encuentra en aviso amarillo por tormentas entre las 16,00 y las 21,00 horas de este jueves, pudiendo ir acompañadas de granizo y de "rachas de viento muy fuertes".

Además, las zonas cordobesas de Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa, Capital y Montes de Jaén, Ronda (Málaga), la Sierra Norte y la Sur de Sevilla y la campiña hispalense encuentran bajo nivel amarillo por temperaturas de 39 grados que localmente podrían ascender un grado más.

Finalmente, en Nevada y Alpujarras (Granada) se encuentra activado el aviso amarillo por temperaturas de 38 grados que podrían subir hasta los 39 localmente. Además, la Aemet ha precisado alerta amarilla en Axarquía (Málaga), por 37 grados en el interior de la comarca.

Para la jornada de este jueves se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral almeriense y nubosidad de evolución diurna en el nordeste, sin descartar tormentas por la tarde que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes y polvo en suspensión.

Por su parte, la Aemet ha pronosticado que las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, mientras que las máximas se encontrarán en descenso en la vertiente atlántica y en ascenso en la vertiente mediterránea, siendo localmente notable la subida en el extremo oriental. Finalmente, los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste por la tarde.