Calvo: "No someteremos a los ciudadanos a una situación frustrante si Sánchez no tiene apoyos claros" para investidura

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha manifestado que no someterán a los ciudadanos a una "situación frustrante" con un nuevo pleno de investidura si el actual presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, "no tiene los apoyos claros para que esa investidura salga adelante".

Así se ha pronunciado Carmen Calvo en declaraciones a los periodistas en Sevilla con motivo de su asistencia a la reunión del pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que ha sido presidido por los reyes de España.

En cualquier caso, Carmen Calvo ha señalado aún hay "tiempo" para intentar desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y ha confiado en que unidas Podemos "considere" la última oferta que se le ha hecho desde el equipo negociador del PSOE, que está dispuesto a sentarse de nuevo a hablar.

Preguntada por la nueva ronda de consultas del Rey con los líderes políticos para ver si hay candidato o no a la investidura, ha manifestado que el presidente del Gobierno en funciones, si no tiene los apoyos previos, "no aceptará ese encargo", apuntando que esta responsabilidad no nos corresponde en exclusiva a nosotros, sino que es una responsabilidad de todos, de cada uno de los diputados en el Congreso.

"No someteremos a una situación frustrante a los ciudadanos si nuestro candidato no tiene los apoyos claros para que esa investidura salga adelante", ha dicho.

En cualquier caso, ha indicado que "aún hay tiempo" para intentar desbloquear la investidura y, hasta el "último momento", si hay alguna posibilidad, la exploraremos. Ha añadido que si Unidas Podemos considera la última oferta que se ha hecho desde el PSOE y que no ha sido todavía explorada por esa formación, estarían dispuestos a sentarse de nuevo.

Calvo ha recordado que a Unidas Podemos se le ofreció un gobierno de coalición, algo que se movía mucho de la postura inicial del PSOE, y que esa formación rechazó en su momento. "Ahora estaríamos en condiciones de intentar una posición intermedia que, de momento, Unidas Podemos no ha explorado", ha apuntado Calvo, quien ha insistido en que estarían dispuestas a sentarse de nuevo.

"Su líder dijo ayer que se lo podrían plantear y si se lo plantean nosotros volveríamos a sentarnos", ha recalcado.

La vicepresidenta ha indicado que los socialistas han tenido siempre la intención de gobernar y pronto, "y tiempo hay y si se puede se hará".