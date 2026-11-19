Reparto electoral en Villacarrillo - PP

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 1 del PP de Jaén al Congreso de los Diputados, Luis Mariano Camacho, ha reivindicado el proyecto de su formación para combatir la despoblación y garantizar el porvenir de los municipios jiennenses.

"Con Feijóo vivir en el mundo rural tendrá futuro, con más empleo, vivienda y oportunidades para los jóvenes", ha dicho el candidato durante una visita a Villacarrillo junto a la secretaria general de los populares jiennenses, Elena González, y que también le ha llevado a la localidad de Siles.

Camacho ha alertado sobre las previsiones que apuntan a que unos 50.000 jiennenses podrían verse obligados a abandonar la provincia en los próximos años en busca de oportunidades laborales.

"Jaén no puede resignarse a perder a sus jóvenes ni a ver cómo nuestros pueblos se quedan sin oportunidades", ha aseverado el candidato popular, quien ha criticado el incremento de la presión fiscal en la provincia, asegurando que ha pasado de 531 a más de 1.000 millones de euros, dificultando la emancipación juvenil y el acceso a la vivienda.

Para revertir esta tendencia, Camacho ha desgranado las propuestas del PP contra la despoblación, que incluyen incentivos fiscales para vivir, invertir y emprender en las localidades afectadas. Asimismo, ha destacado la exención total de impuestos para los jóvenes que adquieran su vivienda habitual en municipios en riesgo de despoblación, junto con medidas de impulso al empleo estable, el teletrabajo y el relevo generacional en el sector agrario.

En materia de infraestructuras y apoyo al campo, el candidato ha puesto en valor el compromiso de Núñez Feijóo para impulsar un Pacto Nacional del Agua con una inversión de hasta 40.000 millones de euros hasta el año 2030, así como el mantenimiento de la financiación de la Política Agrícola Común (PAC). "Queremos una provincia en la que quedarse sea una oportunidad y no una obligación imposible; donde vivir, trabajar y formar una familia tenga futuro", ha concluido.

Por otro lado, el candidato popular ha aprovechado su intervención para exigir explicaciones al PSOE de Jaén y, en concreto, al número dos de su candidatura al Congreso, Juan Francisco Serrano, tras las recientes declaraciones de Carles Puigdemont sobre las supuestas cesiones de Pedro Sánchez para mantenerse en el Gobierno.

A este respecto, ha lamentado que el nombre de la provincia "vuelva a aparecer ligado a los escándalos del PSOE" y ha criticado que se haya "escondido" a Serrano, que fuera "mano derecha" de Santos Cerdán, al segundo puesto de la lista electoral.