La Cámara de Cuentas de Andalucía aprueba las directrices técnicas del Informe Global de las Universidades Públicas

Archivo - Logotipo de la Cámara de Cuentas de Andalucía en imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado el documento de directrices técnicas del Informe global de las Universidades Públicas de Andalucía con especial referencia a los convenios del Ejercicio 2024.

Según ha señalado la Cámara en una nota de prensa, el informe tiene como objetivo llevar a cabo una auditoría de cumplimiento sobre la rendición de las cuentas, contratos y convenios de las Universidades Públicas Andaluzas correspondiente al ejercicio 2024, así como verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación a los convenios suscritos en dicho ejercicio.

En concreto, el objetivo general es emitir dos opiniones, una opinión sobre si las cuentas, contratos y convenios se han rendido en el plazo y forma que establece la normativa vigente. Asimismo, se va a verificar la adecuación de la estructura y contenido de las cuentas a la normativa que las regula, su coherencia interna respecto a las cuentas y estados que la integran y su elaboración conforme a la legalidad que le resulta aplicable.

Además, la fiscalización contiene un análisis general desde la perspectiva económico-financiera de las entidades participadas, de la evolución de los principales estados de las universidades y de los datos agregados sobre los contratos formalizados y convenios suscritos. El alcance subjetivo abarcará el conjunto de las Universidades Públicas Andaluzas y sus entidades participadas.

El alcance temporal es el ejercicio 2024; no obstante, se extenderá sobre otros ejercicios en aquellos casos que sea necesario para una mejor consecución de los objetivos establecidos. Así, en la página web de la Cámara de Cuentas, en el apartado actuaciones en curso, se encuentra toda la información referente a este documento de directrices técnicas.