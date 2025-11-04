La Cámara de Cuentas de Andalucía renueva su web para mejorar y actualizar su gestión y presentación de contenidos

Archivo - Presentación del nuevo logotipo de la Cámara de Cuentas de Andalucía en imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha puesto en marcha una nueva página web, que se trata de una remodelación que ha afectado, principalmente, a la forma de publicación de sus contenidos para "facilitar la integración de nuevos elementos que la hagan más atractiva para los visitantes".

Según ha informado la institución a través de una nota de prensa, se ha adaptado su diseño a la nueva imagen institucional que se presentó hace unos meses, y su objetivo es "dotarla de una infraestructura más moderna, segura y eficiente, acorde con los estándares actuales de desarrollo y administración digital".

De esta manera, la actualización ha supuesto una "completa reingeniería del sistema de gestión y publicación de contenidos", reemplazando la anterior plataforma por una arquitectura más "robusta, flexible y sostenible en el tiempo".

Esta modernización ha garantizado un "mayor rendimiento, mejor experiencia de usuario y un mantenimiento más ágil y seguro". Así, el nuevo portal ha incorporado mejoras en la gestión de la información y en los mecanismos de seguridad, así como un diseño adaptable a distintos dispositivos y "plenamente accesible" para todos los ciudadanos.

Además, se han optimizado los procesos de carga y actualización, reforzando "la estabilidad, la escalabilidad y la continuidad del servicio".

Su estructura y contenidos ya "habían sido reorganizados hace unos años para responder, con mayor eficacia, a las necesidades de información institucional, transparencia y accesibilidad ciudadana", por lo que en este sentido la variación ha sido mínima, según ha señalado en el citado comunicado.

La Cámara de Cuentas de Andalucía mantiene activo el procedimiento de rendición telemática de cuentas, contratos y convenios para entidades y universidades andaluzas, a través de su sede electrónica, y su web "busca fortalecer dos pilares esenciales para su funcionamiento" como son la "transparencia institucional" al poner a disposición pública los documentos de fiscalización, la normativa aplicable y los mecanismos de rendición de cuentas; y la accesibilidad ciudadana, al ofrecer una interfaz que facilita la consulta de la labor de control externo por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y las distintas entidades.