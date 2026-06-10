La Cámara de Cuentas andaluza impulsa un proyecto para incorporar la Inteligencia Artificial a su fiscalización

La Cámara de Cuentas de Andalucía impulsa el proyecto 'Vigía-A'. - CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha puesto en marcha el proyecto 'Vigía-A' --Vigilancia Inteligente Analítica de Andalucía-- una iniciativa destinada a "incorporar sistemas de análisis avanzados de datos e Inteligencia Artificial supervisada a los procesos de fiscalización de la institución".

Según han resaltado desde el citado organismo en una nota de prensa difundida este miércoles, se trata de "una actuación innovadora que sitúa a la Cámara a la vanguardia entre los órganos de control externo en la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial al ámbito del control público, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la calidad y la capacidad analítica de las actuaciones fiscalizadoras".

El proyecto supone --según añaden desde la Cámara de Cuentas-- "un paso decisivo en la transformación del modelo tradicional de auditoría hacia una fiscalización más basada en datos, orientada a la identificación temprana de riesgos y preparada para gestionar el creciente volumen de información disponible en las administraciones públicas".

Desde la Cámara de Cuentas avisan, no obstante, de que "en ningún caso la inteligencia artificial sustituirá el criterio profesional de los equipos fiscalizadores, que seguirán asumiendo la responsabilidad final de las conclusiones y decisiones adoptadas".

Por ello, la iniciativa se desarrolla "bajo un marco de garantías que establece como principios irrenunciables la supervisión humana permanente, la trazabilidad completa de los datos y resultados, la explicabilidad de los modelos utilizados, la implantación progresiva y prudente de las herramientas tecnológicas y la mejora continua de la calidad de la evidencia obtenida".

Entre los "objetivos estratégicos" del proyecto destacan "la detección anticipada de riesgos, la automatización de tareas repetitivas, el refuerzo de la explotación de evidencias digitales, la mejora de la calidad y profundidad de los informes de fiscalización y la evolución hacia modelos de auditoría basados en datos".

Como primer caso de uso, el grupo de trabajo de Inteligencia Artificial de la Cámara ha aprobado el desarrollo de un sistema de apoyo para la selección de entidades locales a fiscalizar dentro del Plan Anual de Actuaciones.

Mediante técnicas de clasificación, agrupación y detección de anomalías, el modelo analizará "información disponible para identificar entidades con una mayor probabilidad de incumplimiento o comportamientos atípicos, proponiéndolas como candidatas para futuras actuaciones fiscalizadoras".

La institución prevé disponer de este primer modelo operativo "antes de finalizar 2026", mientras que "en 2027 se extenderá el uso de la inteligencia artificial a nuevos ámbitos relacionados con la rendición de cuentas y los informes sectoriales, y en 2028 se avanzará en la automatización de procesos y en la ampliación del alcance analítico de las fiscalizaciones".

Con este proyecto, la Cámara de Cuentas de Andalucía "reafirma su compromiso con la innovación, la mejora continua y la incorporación responsable de nuevas tecnologías al servicio del control externo, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público", concluye el comunicado.