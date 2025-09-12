La Cámara de Cuentas aprueba las directrices para fiscalizar el uso del control financiero permanente en vez del previo

Archivo - El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete. - ROCÍO RUZ (EUROPA PRESS) - Archivo

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado el documento de directrices técnicas de la 'Fiscalización sobre la sustitución del control previo por el control financiero permanente', que ha argumentado que "no hay antecedentes de fiscalizaciones" por parte del organismo de fiscalización externa del sector público andaluz acerca del cambio de un procedimiento por otro para el control del gasto público.

La institución fiscalizadora explica que su trabajo se encaminará a evaluar "desde el acuerdo de Consejo de Gobierno hasta la realización de los informes de control financiero permanente", al tiempo que ha precisado que "no formará parte del alcance la verificación específica de los expedientes de gasto", según una nota de este organismo.

Será objeto de atención específica, señala la Cámara de Cuentas, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, mientras recuerda que "la Intervención General de la Junta de Andalucía es el órgano superior de control interno de la Junta de Andalucía" y con esa posición "establece las condiciones del ejercicio del control financiero permanente y realiza el mismo, una vez adoptado el Acuerdo de Consejo de Gobierno correspondiente".

En cuanto el ámbito temporal del trabajo se circunscribirá a los ejercicios 2020-2024, aunque precisa que la actuación la acometerá "sin perjuicio de la disponibilidad de información", además de otras actuaciones relativas "a otros ejercicios que pudieran estimarse necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos de auditoría establecidos".

Reivindica la Cámara de Cuentas el "interés" de este documentos por tratarse de mecanismos de control de uso generalizado en la gestión pública, así como por el volumen de fondos afectados y por su carácter transversal, según ha señalado en una nota.

La Cámara de Cuentas explica que el trabajo se sitúa como "una fiscalización operativa", encaminada a corroborar que "las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades, organizaciones y empleo de los recursos de la entidad fiscalizada cumplen con los principios de eficacia, eficiencia y economía", de manera que de detectarse "posibles deficiencias, recomendar las propuestas de mejora".

El propósito que se marca el organismo de fiscalización es verificar que la Junta de Andalucía "ha tenido en cuenta los principios de buena gestión financiera en el procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente", y a partir de ahí "valorar los resultados alcanzados" y, en su caso, "emitir recomendaciones" para favorecer la mejora.

La Cámara de Cuentas remite a su página web (www.ccuentas.es) para encontrar en el apartado actuaciones en curso la información sobre el documento de directrices técnicas.