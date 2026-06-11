La Cámara de Cuentas aprueba directrices técnicas de la fiscalización de la gestión de la RPT de Administración General

Archivo - El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete. - ROCÍO RUZ (EUROPA PRESS) - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado el documento de directrices técnicas de la fiscalización sobre la gestión de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Administración General de la Junta de Andalucía. La actuación fiscalizadora propuesta es una auditoría operativa.

Esta fiscalización consiste en la "revisión independiente, objetiva y fiable", que tiene por objeto verificar si las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades, organizaciones y empleo de los recursos de la entidad fiscalizada cumplen con los principios de eficacia, eficiencia y economía, con la finalidad de, una vez concretadas las posibles deficiencias, recomendar las oportunas propuestas de mejora.

En una nota de prensa, la Cámara ha explicado que el objetivo general de esta fiscalización consiste en concluir sobre la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia en la gestión de las relaciones de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, con el fin de, en su caso, proponer recomendaciones que contribuyan a la mejora de la gestión en este ámbito.

El alcance "objetivo o materia fiscalizada" son las RPT de la Administración General de la Junta de Andalucía y todo lo relacionado con su gestión (tramitación, elaboración, actualización, modificación, dotación y ocupación). El alcance "subjetivo" lo comprende la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, conforme a la estructura organizativa y competencial determinada en estas directrices técnicas.

El ámbito temporal está referido a la situación existente al cierre del ejercicio 2025. No obstante, se podrán considerar periodos previos o posteriores si se identifican cuestiones relevantes para evaluar adecuadamente el contexto y los resultados alcanzados. En la página web de la Cámara de Cuentas (www.ccuentas.es), en el apartado actuaciones en curso, se encuentra toda la información referente a este documento de directrices técnicas.